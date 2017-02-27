orest написав:- ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни.
Паразитирующему виду фауны неплохо бы стать ближе к писсуару Паразитирование на мании величия человечества, желающего видеть себя всемогущим, оказалось настолько выгодным, что даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было. Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.
Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.
Безперечно, версія про температурну циклічність має право на життя, як і велика реальність існування в минулому кількох високо розвинених цивілізацій. які зникли, практично безслідно. В любому випадку, є правдоподібні теорії, що всі ті катастрофічні потепління чи похолодання були повязані з значними атмосферними забрудненнями, нехай і різної природи походження. Щодо біопального, як, зрештою і біополімерів, спала ейфорія і безпідставний позитивізм, викликані слабким розумінням повного асортименту виробничо-технологічних особливостей, впливу на вартість джерел крохмалу і тд, особливостей зберігання і транспортування, терміну придатності, побічних ефектів застосування... Але виробництво і одного і другого триває в межах економічної доцільності... П.С. До речі, розмаїтими площинами інформаційного простору ходить і версія про те, що це великий ...уйло "всех побіділ" і це наслідок застосування його кліматичної і сейсмічної зброї найновітніших сколковських розробок
Востаннє редагувалось orest в Пон 26 лип, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.
Шумиха биотоплива ничуть не сдулась. Бразилия плотно ездит на биотопливе. В США производство биоэтанола - 1 млн. баррелей в день, для чего нужно более 100 млн. т. кукурузы в год (3 урожая Украины). https://www.apk-inform.com/ru/news/1512988 Порог в использовании ВИЭ известен - необходимо наличие мощностей для регулирования, что в Украине решается работой ГЭС/ГАЭС, частично ТЭС. Укргидроэнерго строит 200 МВт накопителей на литиевых аккумуляторах. Пока растет ВИЭ - есть возможность закрывать самые убыточные госшахты, там где себестоимость угля более 10000 грн/т. Энергия таких шахт кратно дороже ВИЭ.