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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8017801880198020
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:27

  Сибарит написав:
  orest написав:- ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни.

Паразитирующему виду фауны неплохо бы стать ближе к писсуару :)
Паразитирование на мании величия человечества, желающего видеть себя всемогущим, оказалось настолько выгодным, что даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.

Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.

Безперечно, версія про температурну циклічність має право на життя, як і велика реальність існування в минулому кількох високо розвинених цивілізацій. які зникли, практично безслідно. В любому випадку, є правдоподібні теорії, що всі ті катастрофічні потепління чи похолодання були повязані з значними атмосферними забрудненнями, нехай і різної природи походження.
Щодо біопального, як, зрештою і біополімерів, спала ейфорія і безпідставний позитивізм, викликані слабким розумінням повного асортименту виробничо-технологічних особливостей, впливу на вартість джерел крохмалу і тд, особливостей зберігання і транспортування, терміну придатності, побічних ефектів застосування... Але виробництво і одного і другого триває в межах економічної доцільності...
П.С. До речі, розмаїтими площинами інформаційного простору ходить і версія про те, що це великий ...уйло "всех побіділ" і це наслідок застосування його кліматичної і сейсмічної зброї найновітніших сколковських розробок :mrgreen:
Востаннє редагувалось orest в Пон 26 лип, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?
будет) не пропадайте

Вы мне плз маякните, когда скупаться. А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав: А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
это юмор? :lol: я начну с 26,50 но считаю что курс может провалиться и ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 лип, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:07

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Вы мне плз маякните, когда скупаться. А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
я начну с 26,50 но считаю что курс может провалиться и ниже.

Понял.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:19

Короче, ребята. Один гуру под секретом шепнул.
Выше 26,5 брать не стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.

Шумиха биотоплива ничуть не сдулась. Бразилия плотно ездит на биотопливе. В США производство биоэтанола - 1 млн. баррелей в день, для чего нужно более 100 млн. т. кукурузы в год (3 урожая Украины).
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512988
Порог в использовании ВИЭ известен - необходимо наличие мощностей для регулирования, что в Украине решается работой ГЭС/ГАЭС, частично ТЭС. Укргидроэнерго строит 200 МВт накопителей на литиевых аккумуляторах.
Пока растет ВИЭ - есть возможность закрывать самые убыточные госшахты, там где себестоимость угля более 10000 грн/т. Энергия таких шахт кратно дороже ВИЭ.
Denik
 
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