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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8017801880198020
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:27

  Сибарит написав:
  orest написав:- ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни.

Паразитирующему виду фауны неплохо бы стать ближе к писсуару :)
Паразитирование на мании величия человечества, желающего видеть себя всемогущим, оказалось настолько выгодным, что даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.

Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.

Безперечно, версія про температурну циклічність має право на життя, як і велика реальність існування в минулому кількох високо розвинених цивілізацій. які зникли, практично безслідно. В любому випадку, є правдоподібні теорії, що всі ті катастрофічні потепління чи похолодання були повязані з значними атмосферними забрудненнями, нехай і різної природи походження.
Щодо біопального, як, зрештою і біополімерів, спала ейфорія і безпідставний позитивізм, викликані слабким розумінням повного асортименту виробничо-технологічних особливостей, впливу на вартість джерел крохмалу і тд, особливостей зберігання і транспортування, терміну придатності, побічних ефектів застосування... Але виробництво і одного і другого триває в межах економічної доцільності...
П.С. До речі, розмаїтими площинами інформаційного простору ходить і версія про те, що це великий ...уйло "всех побіділ" і це наслідок застосування його кліматичної і сейсмічної зброї найновітніших сколковських розробок :mrgreen:
Востаннє редагувалось orest в Пон 26 лип, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:30

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?
будет) не пропадайте

Вы мне плз маякните, когда скупаться. А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав: А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
это юмор? :lol: я начну с 26,50 но считаю что курс может провалиться и ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 лип, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:07

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Вы мне плз маякните, когда скупаться. А то у меня смекалка слабо работает, а денег много.
я начну с 26,50 но считаю что курс может провалиться и ниже.

Понял.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:19

Короче, ребята. Один гуру под секретом шепнул.
Выше 26,5 брать не стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.

Шумиха биотоплива ничуть не сдулась. Бразилия плотно ездит на биотопливе. В США производство биоэтанола - 1 млн. баррелей в день, для чего нужно более 100 млн. т. кукурузы в год (3 урожая Украины).
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512988
Порог в использовании ВИЭ известен - необходимо наличие мощностей для регулирования, что в Украине решается работой ГЭС/ГАЭС, частично ТЭС. Укргидроэнерго строит 200 МВт накопителей на литиевых аккумуляторах.
Пока растет ВИЭ - есть возможность закрывать самые убыточные госшахты, там где себестоимость угля более 10000 грн/т. Энергия таких шахт кратно дороже ВИЭ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще 2 сильных фактора за укрепление гривны.
Корейские судостроители ожидают подорожания стали в 2021 году еще на 40%
https://gmk.center/news/korejskie-sudos ... hhe-na-40/
ДКХЗ предложил за имущественный комплекс ДМК 9,2 млрд грн
https://gmk.center/news/dkhz-predlozhil ... rd-griven/
Договор о покупке может быть заключен до 15 августа
Днепровский коксохимический завод предложил за приобретение имущественного комплекса Днепровского металлургического комбината 9,2 млрд грн.

Предложение ДКХЗ было единственным по данному аукциону в системе ProZorro. Также ДКХЗ сообщил о намерении заключить договор на покупку ДМК. Согласно действующему законодательству, договор после этого может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, то есть до 15 августа.

Под покупку ДКХЗ скорее всего будет заход денег с обменом свободной валютной выручки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:06

  zРадио написав:
  Denik написав:
  Сибарит написав:Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.

Без энергоперехода будет нефть по 150, газ по 1000 и гиперинфляция Евро, т.к. США обеспечивают себя процентов на 90%, а ЕС на 10.
Вариант остаться на угле - это превращение Европы и Китая в тропики, а значительной части США в пустыню. Немцев и Китайцев будет затапливать раз в месяц.


Слышал как-то выступление британского климатолога, что декарбонизация - это про улучшение экологии, но не про глобальное потепление, которое вызвано изменением прецессии земной оси (циклы Миланковича). И что политики не туда расставляют акценты - в первую очередь нужно строить инфаструктуру, защищающую полезную сушу от большой воды

семе так, у рослин вуглецеве голодання, так як багато вуглецю зв"язано в землі в різного виду покладах, а не в атмосфері, звідки вони можуть його засвоювати.
Та і більша частина покрита океаном, який переважно є пустелею, і тільки в прибережній зоні і на шельфі є яка не яка біомаса.

Так що казки про те, що глобальне потепління зпровокована викидами карбону явна брехня на користь певної групи зацікавлених осіб.

Навпаки, клімат стане більш помірний та м"ягкий.
flyman
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