Сибарит написав:

orest написав: - ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни. - ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни.

Паразитирующему виду фауны неплохо бы стать ближе к писсуаруПаразитирование на мании величия человечества, желающего видеть себя всемогущим, оказалось настолько выгодным, что даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.