Сибарит написав:.. даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.
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Я тоже склоняюсь к версии Андрея Капицы и си-и-ильно сомневаюсь, что хомо сапиенс в силах своим гипертрофированным потреблением и свинством так засрать планету, чтобы сильно повлиять на климат. Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).