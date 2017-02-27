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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8019802080218022>
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:44

  Сибарит написав:.. даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.
..

Я тоже склоняюсь к версии Андрея Капицы и си-и-ильно сомневаюсь, что хомо сапиенс в силах своим гипертрофированным потреблением и свинством так засрать планету, чтобы сильно повлиять на климат. Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:18

Биды провалили похоже.

Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:21

  zzzzzz написав:Биды провалили похоже.

Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?


Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть.
Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться?
"Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 27 лип, 2021 10:34, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:25

  sequence написав:
  Сибарит написав:.. даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.
..

Я тоже склоняюсь к версии Андрея Капицы и си-и-ильно сомневаюсь, что хомо сапиенс в силах своим гипертрофированным потреблением и свинством так засрать планету, чтобы сильно повлиять на климат. Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).

Есть мнение,что б-г создал человека по своему образу и подобию,но потом он эволюционировал из обезьяны
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:42

  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Биды провалили похоже.

Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?


Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть.
Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться?
"Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.

на таких временных промежутках вам надо или обменку открывать, или завязывать :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Юнекс онлайн - 26.94
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:43

Мизантрóп
Есть мнение,что б-г создал человека по своему образу и подобию,но потом он эволюционировал из обезьяны

кто? Бог или человек?
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:44

живу 85 км от Чернобыля

  sequence написав:...Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).

сверился с картой - от места где я живу до Чернобыля 85 км. А это всего навсего северная часть Киева.
Собственно, что это значит в контексте валютной ветки?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:52

  clash написав:
  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Биды провалили похоже.

Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?


Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть.
Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться?
"Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.

на таких временных промежутках вам надо или обменку открывать, или завязывать :lol: :lol: :lol:


Дело не в промежутках, а выборе момента для покупки. Уже сколько раз зарекался не покупать без явных признаков роста, не клевать на сладкий курс.
"Ты аза-артен, Парамоша... Вот что тебя губит." (C)
kluychkooleg
 
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kluychkooleg курс не имеет значения!
"есть только миг между прошлым и будущим" (с) :lol: :lol: :lol:
clash
 
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