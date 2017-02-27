Сибарит написав:.. даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было. Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем. ..
Я тоже склоняюсь к версии Андрея Капицы и си-и-ильно сомневаюсь, что хомо сапиенс в силах своим гипертрофированным потреблением и свинством так засрать планету, чтобы сильно повлиять на климат. Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).
Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?
Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть. Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться? "Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 27 лип, 2021 10:34, всього редагувалось 4 разів.
Сибарит написав:.. даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было. Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем. ..
Я тоже склоняюсь к версии Андрея Капицы и си-и-ильно сомневаюсь, что хомо сапиенс в силах своим гипертрофированным потреблением и свинством так засрать планету, чтобы сильно повлиять на климат. Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).
Есть мнение,что б-г создал человека по своему образу и подобию,но потом он эволюционировал из обезьяны
Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?
Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть. Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться? "Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.
на таких временных промежутках вам надо или обменку открывать, или завязывать
sequence написав:...Однако, против "зеленого" тренда не попрешь - это мейнстрим, в котором нашли цель человечества в обозримом будущем. ИМХО, это неплохо, вот только неясно, чего от этого страдает наша атомная энергетика и население от тарифов (только не надо писать, что странно это слышать от человека, живущего в 100 км от Чернобыля).
сверился с картой - от места где я живу до Чернобыля 85 км. А это всего навсего северная часть Киева. Собственно, что это значит в контексте валютной ветки?
Коллеги, есть вести с межбанка, НБУ есть или спит ?
Наверно, спит, в 13-00 пойдет есть. Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295, а вечером посмотрел на МБ и сдал такую же сумму налом в обменку по 27.03. Несколько копеек заработал. И на бензин потратил гривень 30. Офигенный бизнес! Может и правда до следующего поднятия ставки лучше вообще не шевелиться? "Запомни, сынок, НБУ всегда тебя кинет!". Лучше уж работать спокойно и книжки хорошие читать.
на таких временных промежутках вам надо или обменку открывать, или завязывать
Дело не в промежутках, а выборе момента для покупки. Уже сколько раз зарекался не покупать без явных признаков роста, не клевать на сладкий курс. "Ты аза-артен, Парамоша... Вот что тебя губит." (C)