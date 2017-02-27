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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8019802080218022
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.95-26.97/27.05-27.07

еще чуть чуть и догоним Киев
у нас пока дорого
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.07.2021.....................26,9267
Доллар потерял около 5.5 копеек.

МКГ*............7.1469............7.1602...........+0.19%
Темп укрепления гривны немного замедлился, но за последние 3 дня она укрепилась более, чем на 1%.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, попытались дернуться вниз, но сразу же вернулись на уровень открытия. Незадолго до 11 предприняли новую, более удачную, попытку снижения, почти за час опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Вестей о участии регулятора в этой остановке пока не поступало, но по ситуации его выхода можно ожидать.
В мире доллар на ночь снижался, но с утра отрос примерно до вчерашнего уровня.
Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера выкупил на МБ $20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Вчера все играли на одну руку. Наибольший вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.

В пятницу объем МБ вырос с 458.9 до 557.1 млн. Чистый спрос составил около 525 млн. Клиентский спрос сократился, но сохранил превышение над увеличившимся предложением. Разница оказалась в рамках приличия.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46

11:29
На рынке появился Нацбанк. Выкупает все "оффера" по 26,92 и дешевле.
Инвестинг - 26.89. Несмотря на НБУ.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 8019802080218022
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