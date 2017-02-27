26.95-26.97/27.05-27.07
еще чуть чуть и догоним Киев
у нас пока дорого
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.95-26.97/27.05-27.07
еще чуть чуть и догоним Киев
у нас пока дорого
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.07.2021.....................26,9267
Доллар потерял около 5.5 копеек.
МКГ*............7.1469............7.1602...........+0.19%
Темп укрепления гривны немного замедлился, но за последние 3 дня она укрепилась более, чем на 1%.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, попытались дернуться вниз, но сразу же вернулись на уровень открытия. Незадолго до 11 предприняли новую, более удачную, попытку снижения, почти за час опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Вестей о участии регулятора в этой остановке пока не поступало, но по ситуации его выхода можно ожидать.
В мире доллар на ночь снижался, но с утра отрос примерно до вчерашнего уровня.
Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера выкупил на МБ $20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Вчера все играли на одну руку. Наибольший вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
В пятницу объем МБ вырос с 458.9 до 557.1 млн. Чистый спрос составил около 525 млн. Клиентский спрос сократился, но сохранил превышение над увеличившимся предложением. Разница оказалась в рамках приличия.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:46
11:29
На рынке появился Нацбанк. Выкупает все "оффера" по 26,92 и дешевле.
Инвестинг - 26.89. Несмотря на НБУ.
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:15
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0187
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0028
Повні оберти МБ за тиждень - 1639,2476
Середні оберти за тиждень - 327,8495
Середні оберти за рік - 374,2840
СередньоТижневеЗважене - 27,2854
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0364
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0044
Повні оберти МБ за тиждень - 2195,7233
Середні оберти за тиждень - 439,1447
Середні оберти за рік - 376,6340
СередньоТижневеЗважене - 27,1777
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік і чуттєво. Здається, всі вирішили що йдемо до низу і поспішають здати валюту поки ще дорогувато, та на те...
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,9267(27,2256) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,6738(27,6957) грн./дол. Це на 0,75(0,47) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,7(1,73(1.43)) відсотка. Виросли другий тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,75 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,1777(27,2872) грн./дол., а продавав дорожче.
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:41
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:51
26.9295 - продажа в Кредобанке, уже на 10 копеек ниже, чем вчера.
На инвестинге Спрос/Предл.: 26,8779 / 26,8907
Нацбанк выкупает все, что дешевле 26,92, но продавцы хотят продать дешевле?
Что за сюр?
Объясните, как такое возможно?
Или НБУ уже ушел?
И как чувствуют себя приверженцы стратегии "делай как НБУ"?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 27 лип, 2021 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:04
на падении я не покупал никогда, а вот на флете покупал, попавшись на ложные вводные.
Ну и рост может быть ситуативным, даже резкий, и через час смениться падением, что мы и наблюдаем все лето.
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:15
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