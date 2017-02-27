Додано: Вів 27 лип, 2021 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

27.07.2021.....................26,9267

Доллар потерял около 5.5 копеек.



МКГ*............7.1469............7.1602...........+0.19%

Темп укрепления гривны немного замедлился, но за последние 3 дня она укрепилась более, чем на 1%.



Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, попытались дернуться вниз, но сразу же вернулись на уровень открытия. Незадолго до 11 предприняли новую, более удачную, попытку снижения, почти за час опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Вестей о участии регулятора в этой остановке пока не поступало, но по ситуации его выхода можно ожидать.

В мире доллар на ночь снижался, но с утра отрос примерно до вчерашнего уровня.

Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на 2.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера выкупил на МБ $20 млн.

Остатки на коррсчетах выросли. Вчера все играли на одну руку. Наибольший вклад внесло сокращение объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.



В пятницу объем МБ вырос с 458.9 до 557.1 млн. Чистый спрос составил около 525 млн. Клиентский спрос сократился, но сохранил превышение над увеличившимся предложением. Разница оказалась в рамках приличия.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.