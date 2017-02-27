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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8021802280238024>
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:17

  sergikkc007 написав:
  s0v7a написав:

Виросли другий тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:


Гривна закончилась еще при курсе 27.20 :(

Если доход в гривне, то она не закончится никогда :)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:20

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:на падении я не покупал никогда.


  kluychkooleg написав:Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295


Если вчера было 27.03 а сегодня 26.91 это не падение, флет ?


Я не провидец, и вчера после выхода НБУ с покупкой был флет. Думал, что НБУ остановит на 27, как в прошлый раз. Но к вчеру увидел, что роста нет, никто НБУ на боится и продал в ноль. Еще повезло, другие уже выше 27.01 не брали. Хотя в ряде обменок стоял курс 27.05 на себя на Минфине. Но это все нечистая игра против конкурентов, замануха, в чем они не стыдятся признаться.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:22

  Oktawa написав:
  sergikkc007 написав:
  s0v7a написав:

Виросли другий тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:


Гривна закончилась еще при курсе 27.20 :(

Если доход в гривне, то она не закончится никогда :)


Но это уже будет не та гривня :) Особенно, если зарплата фиксированна в долларе, тогда и гривни меньше будет при падении курса.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:24

Вот интересно, зачем раньше НБУ держал зубами уровни 27.50, 27, 27.20, чтобы теперь спокойно отпустить все ниже 27?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:25

kluychkooleg
И как чувствуют себя приверженцы стратегии "делай как НБУ"?

отлично! в конце сентября продам по 27,60 (плюс-минус), независимо, что будет делать НБУ :lol:
в этот день прошлого года курс НБУ был 27,7559! кто бы мог подумать что оно вот так обернётся :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І ще до теми оптимізму який присутній зараз на ринку і МБ. Ще більше впевнююсь, що НБУ потрібно стояти із відкупом. Інфляція може стати "меншим злом". Бо інакше потім буде блекаут. Плюс ми маємо чудовий приклад 2019 року. Та ревальвація не принесла нікому нічого доброго окрім спекулянтів і тих хто входив в ОВДП на початках. Можливо комусь вдалось настільки все прорахувати і запустити процес який потім сам себе підживлював. Можливо зараз, за рахунок високих цін на метал/руду та хорошого врожаю, пробують повторити ревальвацію 2019?

Ось із ФБ сторінки Дмитро Боярчук. Цитата:
"Повторю контекст для тих, хто не слідкує за світовою економікою. Зараз світова економіка тримається на шаленій кількості допінгу у вигляді дармових грошей. Доларів, Євро та інших резервних валют надрукували стільки, що навіть таку відсталі та проблемні економіки, як наша, легко кредитують на світовому ринку. Але гроші нам позичають не тому, що ми на стільки класні, просто цих грошей нема куди дівати. От і дають «кому нє попадя». Натомість світова економіка не росте. Ціни ростуть як дурні, через шалений друк грошей, а світова економіка – не дуже. На порядку денному повноцінна стагфляція, пані та панове.
Але режим масштабного допінгу – він шкідливий. Він знищує пенсійні накопичення по усьому світу і взагалі робить багато шкоди в організмі, як і будь-який наркотик. Тому консиліум лікарів, які займають відкачуванням світової економіки, постановив, що накачуємо тіло допінгами, але до 2022-го року. Далі повинна бути детоксикація, бо клієнт може і не витримати такої кількості наркоти.
Рішення остаточне і обжалуванню не підлягає. До 2023-го року гроші більше не будуть такими дешевими як вода.
Що в цьому контексті бачать українські лідери і які висновки вони роблять? Вони бачать, що ціни на наш експорт пруть як не в себе (наслідок друку грошей), вони бачать, що закидаєш в пул інвесторів гачок без наживки і витягуєш нове розміщення Єврооблігацій (наслідок друку грошей), вони бачать, що МВФ можна навіть голу дупу показувати, а МВФ все-рівно дає гроші (ще $2.73 ярда від додаткового друку спеціальних прав запозичень; так, МВФ теж друкує гроші).
Ну від такого свята будь-хто ошаліє і увірує в свою геніальність та прекрасність.
Але свято закінчиться. Кінець вечірки заплановано вже на 2022-й рік. І от тоді настане протверезіння. МВФ пригадає усі голі дупи, які він побачив за ці роки. Інвесторів, які кидаються на голий гачок вже не буде. Та і ресурсні ціни вже, напевно, будуть себе інакше вести.
Все це вже було. В багатьох країнах світу. І про наслідки запланованого грошового детоксу вже говорять в повний голос. Говорять, що від цього процесу постраждає купа третіх країн. Закликають готуватись до цього вже і зараз. Нагадують безліч боргових криз, які трапились внаслідок аналогічних процесів (глобального грошового детоксу) в минулому.
А в цей час Міністр економіки України пише статтю і фактично описує, як він буде будувати стійкий економічний ріст на основі фіскальних та монетарних стимулів.
Вам «о вєчном думать надо батєнька», як ви будете проводити економіку через глобальний монетарний детокс. А не ось це ось усе."
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:55

Realist
Всем в валютный кеш?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:57

  kluychkooleg написав:Вот интересно, зачем раньше НБУ держал зубами уровни 27.50, 27, 27.20, чтобы теперь спокойно отпустить все ниже 27?
хорошие люди попросили не валить курс раньше 20.07
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:01

  Investor_K написав:Realist
Всем в валютный кеш?

Ідеально - в бізнес який зможе стабільно цей валютний кеш ґенерувати. Щось таке, що постійно потрібно людям і має максимально нееластичний попит.
Реально - кожному індивідуально і по ситуації.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:04

  kluychkooleg написав:Вот интересно, зачем раньше НБУ держал зубами уровни 27.50, 27, 27.20, чтобы теперь спокойно отпустить все ниже 27?

Податки, наповнення бюджету, "гальма" для виводу нерезидентами своїх інвестицій в ОВДП. Ви що думаєте Шевченка просто так поставили? Те що НБУ підігрував Мінфіну було видно неозброєним оком.
Інше питання, що такі дії для країни були корисними і проблемне питання тільки в подвійних стандартах (я про незалежність НБУ та самостійну політику дій).
Тобто ми із вам як маленькі учасники ринку валютообміну "грали" по правилах які змінили "на ходу" заради добробуту держави. Через це ми із вами не дозаробили. Але ж і не втратили. А це головне!
Десь так це виглядає зі сторони.
Realist
 
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