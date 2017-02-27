Додано: Вів 27 лип, 2021 15:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................27.07.2021............28.07.2021

дата розрахунку.................26.07.2021.............27.07.2021

Євро....................................31,8087..................31,7814...-0.09%

Долар США.........................26,9805..................26,906...-0.28%

После полудня доллар потерял еще более 2.5 копеек.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, попытались дернуться вниз, но сразу же вернулись на уровень открытия. Незадолго до 11 предприняли новую, более удачную, попытку снижения, почти за час опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Вестей о участии регулятора в этой остановке пока не поступало, но по ситуации его выхода можно ожидать.

В мире доллар на ночь снижался, но с утра отрос примерно до вчерашнего уровня.

Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на 2.5 копейки ниже открытия.

Запоздалые вести с полей подтвердили мое подозрение о присутствии на рынке регулятора. Утром он решил действовать деликатно и тормозил снижение максимально рыночными методами, проводя интервенцию методом выбора лучшей цены. Под его присмотром котировки к обеду плавно опустились еще на 1.5 копейки. Наскоро перекусив, снова осторожно, но уверенно пошли вниз. Чуть больше, чем за час опустились на 3 копейки. После этого регулятор вынужден был перейти к более жестким действиям и стал с заградительным бидом. Чуть позже НБУ переставил бид на копейку ниже, после чего к 15-30 котировки опустились еще на полкопейки. Пока новый бид выглядит контрольным - он чуть ниже рынка. Активная торговля сегодня продолжалась достаточно долго, о чем говорит большая разница между справочным и официальным курсами.

В мире доллар после полудня изрядно подешевел. Думаю, что именно это стало причиной достаточно деликатных действий НБУ. Относительно евро гривна укрепилась достаточно скромно.

Официальный курс встретили котировками 26.8550 - 26.8750. За день опустились на 7.5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.7571 (+0) -85

2019 - 25.4397 (-5) +147



2018 - 26.7615 (+11)

2017 - 25.9004 (+2)