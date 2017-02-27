kluychkooleg написав:на падении я не покупал никогда.
kluychkooleg написав:Я вчера купил днем онлайн в Кредо по 27.0295
Если вчера было 27.03 а сегодня 26.91 это не падение, флет ?
Я не провидец, и вчера после выхода НБУ с покупкой был флет. Думал, что НБУ остановит на 27, как в прошлый раз. Но к вчеру увидел, что роста нет, никто НБУ на боится и продал в ноль. Еще повезло, другие уже выше 27.01 не брали. Хотя в ряде обменок стоял курс 27.05 на себя на Минфине. Но это все нечистая игра против конкурентов, замануха, в чем они не стыдятся признаться.
Вот самое интересное, дрогним ли мы/ в т.ч. и лично я, если до 20 августа падение доллара прекратиться и пойдем вверх/либо коррекция. - придется откупаться или еще будет вера в дальнейшее снижение после возможного кратковременного роста/коррекции...
GDV29 написав:Вот самое интересное, дрогним ли мы/ в т.ч. и лично я, если до 20 августа падение доллара прекратиться и пойдем вверх/либо коррекция. - придется откупаться или еще будет вера в дальнейшее снижение после возможного кратковременного роста/коррекции...
Ну ставку еще раз в августе обещали поднять. Если не обманут. Ну и вдруг они задумали новый 2019-й год?
Realist написав:І ще до теми оптимізму який присутній зараз на ринку і МБ. Ще більше впевнююсь, що НБУ потрібно стояти із відкупом. Інфляція може стати "меншим злом". Бо інакше потім буде блекаут. Плюс ми маємо чудовий приклад 2019 року. Та ревальвація не принесла нікому нічого доброго окрім спекулянтів і тих хто входив в ОВДП на початках. Можливо комусь вдалось настільки все прорахувати і запустити процес який потім сам себе підживлював. Можливо зараз, за рахунок високих цін на метал/руду та хорошого врожаю, пробують повторити ревальвацію 2019?
Ось із ФБ сторінки Дмитро Боярчук. Цитата: "Повторю контекст для тих, хто не слідкує за світовою економікою. Зараз світова економіка тримається на шаленій кількості допінгу у вигляді дармових грошей. Доларів, Євро та інших резервних валют надрукували стільки, що навіть таку відсталі та проблемні економіки, як наша, легко кредитують на світовому ринку. Але гроші нам позичають не тому, що ми на стільки класні, просто цих грошей нема куди дівати. От і дають «кому нє попадя». Натомість світова економіка не росте. Ціни ростуть як дурні, через шалений друк грошей, а світова економіка – не дуже. На порядку денному повноцінна стагфляція, пані та панове. Але режим масштабного допінгу – він шкідливий. Він знищує пенсійні накопичення по усьому світу і взагалі робить багато шкоди в організмі, як і будь-який наркотик. Тому консиліум лікарів, які займають відкачуванням світової економіки, постановив, що накачуємо тіло допінгами, але до 2022-го року. Далі повинна бути детоксикація, бо клієнт може і не витримати такої кількості наркоти. Рішення остаточне і обжалуванню не підлягає. До 2023-го року гроші більше не будуть такими дешевими як вода. Що в цьому контексті бачать українські лідери і які висновки вони роблять? Вони бачать, що ціни на наш експорт пруть як не в себе (наслідок друку грошей), вони бачать, що закидаєш в пул інвесторів гачок без наживки і витягуєш нове розміщення Єврооблігацій (наслідок друку грошей), вони бачать, що МВФ можна навіть голу дупу показувати, а МВФ все-рівно дає гроші (ще $2.73 ярда від додаткового друку спеціальних прав запозичень; так, МВФ теж друкує гроші). Ну від такого свята будь-хто ошаліє і увірує в свою геніальність та прекрасність. Але свято закінчиться. Кінець вечірки заплановано вже на 2022-й рік. І от тоді настане протверезіння. МВФ пригадає усі голі дупи, які він побачив за ці роки. Інвесторів, які кидаються на голий гачок вже не буде. Та і ресурсні ціни вже, напевно, будуть себе інакше вести. Все це вже було. В багатьох країнах світу. І про наслідки запланованого грошового детоксу вже говорять в повний голос. Говорять, що від цього процесу постраждає купа третіх країн. Закликають готуватись до цього вже і зараз. Нагадують безліч боргових криз, які трапились внаслідок аналогічних процесів (глобального грошового детоксу) в минулому. А в цей час Міністр економіки України пише статтю і фактично описує, як він буде будувати стійкий економічний ріст на основі фіскальних та монетарних стимулів. Вам «о вєчном думать надо батєнька», як ви будете проводити економіку через глобальний монетарний детокс. А не ось це ось усе."
Ерунда полная. Если деньги, со слов автора, дают кому попало, то почему минфин вынужден повышать процент по займам? Дальше ещё круче: световая экономика не растёт. Он это серьёзно говорит? И, наконец, бриллиант: МВФ оказывается согласен на все, лишь бы Украина взяла у него транш. Ну разве не шедевр? Ну и насчёт роста украинского экспорта из-за денежной эмиссии - вопрос очень дискуссионный. Он растёт по другим причинам. И потом, если по утверждениям автора мировая экономика падает, то почему растёт экспорт? Наверное, падающая экономика потребляет. Как это коррелируется с его же собственными утверждениями? А ФРС вообще, спит и видит, «чего бы сделать плохого» (С). В общем, бред полный. И эту «детскую неожиданность» известно какого цвета нужно было здесь репостить?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................27.07.2021............28.07.2021 дата розрахунку.................26.07.2021.............27.07.2021 Євро....................................31,8087..................31,7814...-0.09% Долар США.........................26,9805..................26,906...-0.28% После полудня доллар потерял еще более 2.5 копеек. Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, попытались дернуться вниз, но сразу же вернулись на уровень открытия. Незадолго до 11 предприняли новую, более удачную, попытку снижения, почти за час опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Вестей о участии регулятора в этой остановке пока не поступало, но по ситуации его выхода можно ожидать. В мире доллар на ночь снижался, но с утра отрос примерно до вчерашнего уровня. Справочный курс встретили котировками 26.9050 - 26.9250, что на 2.5 копейки ниже открытия. Запоздалые вести с полей подтвердили мое подозрение о присутствии на рынке регулятора. Утром он решил действовать деликатно и тормозил снижение максимально рыночными методами, проводя интервенцию методом выбора лучшей цены. Под его присмотром котировки к обеду плавно опустились еще на 1.5 копейки. Наскоро перекусив, снова осторожно, но уверенно пошли вниз. Чуть больше, чем за час опустились на 3 копейки. После этого регулятор вынужден был перейти к более жестким действиям и стал с заградительным бидом. Чуть позже НБУ переставил бид на копейку ниже, после чего к 15-30 котировки опустились еще на полкопейки. Пока новый бид выглядит контрольным - он чуть ниже рынка. Активная торговля сегодня продолжалась достаточно долго, о чем говорит большая разница между справочным и официальным курсами. В мире доллар после полудня изрядно подешевел. Думаю, что именно это стало причиной достаточно деликатных действий НБУ. Относительно евро гривна укрепилась достаточно скромно. Официальный курс встретили котировками 26.8550 - 26.8750. За день опустились на 7.5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.7571 (+0) -85 2019 - 25.4397 (-5) +147
SherLock написав:Ерунда полная. Если деньги, со слов автора, дают кому попало, то почему минфин вынужден повышать процент по займам? Дальше ещё круче: световая экономика не растёт. Он это серьёзно говорит? И, наконец, бриллиант: МВФ оказывается согласен на все, лишь бы Украина взяла у него транш. Ну разве не шедевр? Ну и насчёт роста украинского экспорта из-за денежной эмиссии - вопрос очень дискуссионный. Он растёт по другим причинам. И потом, если по утверждениям автора мировая экономика падает, то почему растёт экспорт? Наверное, падающая экономика потребляет. Как это коррелируется с его же собственными утверждениями? А ФРС вообще, спит и видит, «чего бы сделать плохого» (С). В общем, бред полный. И эту «детскую неожиданность» известно какого цвета нужно было здесь репостить?
Я був про вас кращої думки. Ви мене здивували цим текстом. Те що ви написали для мене така ж маячня, як для вас те що я перепостив. Змісту вступати в дискусію не бачу.
От мені цікаво ... Колись раніше отакі кризи вирішували кардинальною зміною світового порядку , переділом зон впливу і так далі - шляхом війн . А зараз як будуть розгрібати ? Що за рахунок 3 світу - це зрозуміло - але сам механізм ? Чи так нічого новенького не вигадають ... Війна так війна ... Як варіант - біологічна ?
Искатель написав:Сегодня Нацбанк купил еще 70 млн: 20-ку в районе 26,92 50 млн - по 26,86. По крайней цене 26,85 не взял ничего, бид ниже рынка.
Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.... з 1 серпня зменшимо планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup- ... tiki-12054
Puente написав:От мені цікаво ... Колись раніше отакі кризи вирішували кардинальною зміною світового порядку , переділом зон впливу і так далі - шляхом війн . А зараз як будуть розгрібати ? Що за рахунок 3 світу - це зрозуміло - але сам механізм ? Чи так нічого новенького не вигадають ... Війна так війна ... Як варіант - біологічна ?
давать в долг больше чем человек может отдать, дефолтить и забирать имуществом. Война это затратно. Вы бы объявили войну своему должнику?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 27 лип, 2021 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Обратил внимание на странное поведение ПУМБа. То он наливал по 27,20 что было лучшей ценой, сегодня он смело поставил 27,00 на продажу. Предполагаю зная о походе в долины, они выставляют привлекательные цены, чтобы слить часть объема, который иначе пришлось бы продать дешевле на МБ. Поэтому мой ориентир в дальнейших решениях ПУМБ) Все это тем более странно, что до этого год-два они демонстрировали курсы ,00 ,25 ,50 ,75 с разницей между покупкой и продажей в 25 или 50 копеек. И тут оказалось что они умеют набирать и другие комбинации) Поэтому сегодняшние 27,00 у ПУМБа по моей системе говорят о том что до 26,80 можем опустится железно.