viy написав:Обратил внимание на странное поведение ПУМБа. То он наливал по 27,20 что было лучшей ценой, сегодня он смело поставил 27,00 на продажу. Предполагаю зная о походе в долины, они выставляют привлекательные цены, чтобы слить часть объема, который иначе пришлось бы продать дешевле на МБ. Поэтому мой ориентир в дальнейших решениях ПУМБ) Все это тем более странно, что до этого год-два они демонстрировали курсы ,00 ,25 ,50 ,75 с разницей между покупкой и продажей в 25 или 50 копеек. И тут оказалось что они умеют набирать и другие комбинации) Поэтому сегодняшние 27,00 у ПУМБа по моей системе говорят о том что до 26,80 можем опустится железно.
нет. они уже несколько месяцев точно торгуют с небольшим спредом. у пумб вообще временами бывает. то что это не показатель--точно. если чего и знают, то этого хватит спрогнозировать курсовой тренд на день максимум. часто были замечены на неугадывании
GDV29 написав:Вот самое интересное, дрогним ли мы/ в т.ч. и лично я, если до 20 августа падение доллара прекратиться и пойдем вверх/либо коррекция. - придется откупаться или еще будет вера в дальнейшее снижение после возможного кратковременного роста/коррекции...
НБУ услышал Вас и, возможно, уже завтра предоставит Вам возможность проверить себя - он сегодня выходил трижды, причем последний раз с покупкой 100 миллионов по 26.85. Нарид почухал в потилице и слегка отскочил котировками вверх.
Искатель написав:Сегодня Нацбанк купил еще 70 млн: 20-ку в районе 26,92 50 млн - по 26,86. По крайней цене 26,85 не взял ничего, бид ниже рынка.
Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.... з 1 серпня зменшимо планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup- ... tiki-12054