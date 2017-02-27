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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8022802380248025
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:28

  viy написав:Обратил внимание на странное поведение ПУМБа. То он наливал по 27,20 что было лучшей ценой, сегодня он смело поставил 27,00 на продажу. Предполагаю зная о походе в долины, они выставляют привлекательные цены, чтобы слить часть объема, который иначе пришлось бы продать дешевле на МБ. Поэтому мой ориентир в дальнейших решениях ПУМБ)
Все это тем более странно, что до этого год-два они демонстрировали курсы ,00 ,25 ,50 ,75 с разницей между покупкой и продажей в 25 или 50 копеек. И тут оказалось что они умеют набирать и другие комбинации) Поэтому сегодняшние 27,00 у ПУМБа по моей системе говорят о том что до 26,80 можем опустится железно.

нет. они уже несколько месяцев точно торгуют с небольшим спредом. у пумб вообще временами бывает. то что это не показатель--точно. если чего и знают, то этого хватит спрогнозировать курсовой тренд на день максимум. часто были замечены на неугадывании :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:38

  GDV29 написав:Вот самое интересное, дрогним ли мы/ в т.ч. и лично я, если до 20 августа падение доллара прекратиться и пойдем вверх/либо коррекция. - придется откупаться или еще будет вера в дальнейшее снижение после возможного кратковременного роста/коррекции... :roll:


НБУ услышал Вас и, возможно, уже завтра предоставит Вам возможность проверить себя - он сегодня выходил трижды, причем последний раз с покупкой 100 миллионов по 26.85.
Нарид почухал в потилице и слегка отскочил котировками вверх.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:41

  vitaliian написав:
  Искатель написав:Сегодня Нацбанк купил еще 70 млн:
20-ку в районе 26,92
50 млн - по 26,86.
По крайней цене 26,85 не взял ничего, бид ниже рынка.

Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.... з 1 серпня зменшимо планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup- ... tiki-12054


так это была внеплановая :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:44

  viy написав:Поэтому сегодняшние 27,00 у ПУМБа по моей системе говорят о том что до 26,80 можем опустится железно.


Ни один банк - не индикатор. Кстати, онлайн уже есть и по 26.90.
kluychkooleg
 
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