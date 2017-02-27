viy написав:Обратил внимание на странное поведение ПУМБа. То он наливал по 27,20 что было лучшей ценой, сегодня он смело поставил 27,00 на продажу. Предполагаю зная о походе в долины, они выставляют привлекательные цены, чтобы слить часть объема, который иначе пришлось бы продать дешевле на МБ. Поэтому мой ориентир в дальнейших решениях ПУМБ) Все это тем более странно, что до этого год-два они демонстрировали курсы ,00 ,25 ,50 ,75 с разницей между покупкой и продажей в 25 или 50 копеек. И тут оказалось что они умеют набирать и другие комбинации) Поэтому сегодняшние 27,00 у ПУМБа по моей системе говорят о том что до 26,80 можем опустится железно.
нет. они уже несколько месяцев точно торгуют с небольшим спредом. у пумб вообще временами бывает. то что это не показатель--точно. если чего и знают, то этого хватит спрогнозировать курсовой тренд на день максимум. часто были замечены на неугадывании
GDV29 написав:Вот самое интересное, дрогним ли мы/ в т.ч. и лично я, если до 20 августа падение доллара прекратиться и пойдем вверх/либо коррекция. - придется откупаться или еще будет вера в дальнейшее снижение после возможного кратковременного роста/коррекции...
НБУ услышал Вас и, возможно, уже завтра предоставит Вам возможность проверить себя - он сегодня выходил трижды, причем последний раз с покупкой 100 миллионов по 26.85. Нарид почухал в потилице и слегка отскочил котировками вверх.
Искатель написав:Сегодня Нацбанк купил еще 70 млн: 20-ку в районе 26,92 50 млн - по 26,86. По крайней цене 26,85 не взял ничего, бид ниже рынка.
Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.... з 1 серпня зменшимо планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup- ... tiki-12054
Вторник на межбанке снова прошел позитивно для гривны. Предложение валюты существенно превышало спрос и доллар подешевел с утренних 26,93/26,95 до 26,87/26,89 гривен к концу сессии. А вот котировки евро почти не изменились и к концу дня остановились на отметке 31,74/31,77 гривен, что было связано с укреплением позиций евровалюты на международных площадках. К моменту завершения украинской валютной сессии евро на международном рынке уже котировался около 1,1815 доллара, хотя еще в середине дня его котировки были в пределах 1,1775. Поэтому проседание доллара относительно гривны было практически компенсировано ростом котировок евро относительно самого доллара.
Доллар на торгах подешевел бы значительно больше, если бы не активное противодействие проседанию валюты со стороны Нацбанка. НБУ трижды сегодня выходил на межбанк с выкупом доллара. Сначала – по цене не выше 26,92 гривны за доллар регулятор выкупал валюту ближе к 12 часам. Затем купил $ 50 млн по 26,86 гривен. А потом ближе к 15 часам и уже до самого окончания сессии – стоял с покупкой по 26,85 гривен, что было чуть ниже рынка, но указывало участникам рынка на “взгляд” регулятора на минимально возможный уровень котировок американской валюты на сегодня. В итоге, старания Нацбанка не прошли даром и к концу сессии котировки доллара остановились на отметке 26,87/26,89.
Если бы не такие действия регулятора – курс доллара за день мог реально просесть к уровню около 26,80 гривен.
Ход торгов:
С утренних 26,93/26,95 к 11:00 курс просел до 26,925/26,945 гривен и опять стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому и все идет к существенному провалу котировок.
НБУ снова решил подстраховать продавцов и в самом начале выкупал доллар по цене не выше 26,92 гривен. Как только он ушел – курс просел до 26,905/26,925 к 12 часам и до 26,885/26,905 к концу обеда.
Нацбанк снова вышел с покупкой $50 млн по 26,86 гривен, а затем уже окончательно стал с ценником по 26,85 гривен до самого конца сессии. Поэтому к 15 часам доллар котировался в пределах 26,86/26,88 гривен, а под конец дня его котировки остановились на отметке 26,87/26,89.
Главные события 27 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 6 копеек — с 26,93/26,95 до 26,87/26,89 гривен.
Нацбанк трижды выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,92 гривен, затем купил $50 млн по 26,86 гривен, а затем стал с покупкой валюты по 26,85 гривны уже до конца сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9267 гривен, а официальный курс на 28 июля 2021 года установлен на уровне 26,906 гривен за доллар.
Realist написав:Ось із ФБ сторінки Дмитро Боярчук. Цитата: "Повторю контекст для тих, хто не слідкує за світовою економікою. Зараз [b]світова економіка тримається на шаленій кількості допінгу у вигляді дармових грошей"
Канва комментария абсолютно верная, но детали поданы упрощенно, а то и надуманно.
Мировая экономика растет. Однако, происходит это в условиях разгоняющихся эмиссией цен, что, во-первых, стимулирует спекулятивный спрос, который уйдет так же спонтанно, как пришел, а во-вторых, авансирует рост, когда дефлятор сначала недооценивается, завышая реальный рост ВВП, а позднее - компенсируется, сводя образовавшуюся дельту в ноль (специфика индекса Пааше, если кому интересна научная сторона вопроса).
Вероятнее всего, пост-ковидная динамика таки будет иметь вид W, только не в масштабе кварталов, как это виделось в 2020-м, а в масштабе годов. В 2021-м пациент на стероидах поправляется, в 2022-м – сначала плавное снижение дозировки во избежание жесткого абстинентного синдрома, который может повлечь полиогранную недостаточность (массовые дефолты), затем – полная их отмена, чтобы восстановить автономную работу внутренних систем организма (трудовую занятость населения, избалованного беспрецедентной социальной поддержкой, и операционную деятельность бизнеса, отвлекшегося на финансовые спекуляции). Бесконечно поддерживать больного, увы, не получится. Стероидозависимость (гиперинфляция) - неприятная вещь с необратимыми последствиями и общим негативным прогнозом.
Ожидания второй коррекции уже нарастают в среде институционалов, сокращающих шорты против доллара. "Чистильщики обуви" при этом рекордно преисполнены оптимизма и играют на все деньги - собственные, кредитные и вертолетные...
SherLock написав:Ерунда полная. Если деньги, со слов автора, дают кому попало, то почему минфин вынужден повышать процент по займам? Дальше ещё круче: световая экономика не растёт. Он это серьёзно говорит? И, наконец, бриллиант: МВФ оказывается согласен на все, лишь бы Украина взяла у него транш. Ну разве не шедевр? Ну и насчёт роста украинского экспорта из-за денежной эмиссии - вопрос очень дискуссионный. Он растёт по другим причинам. И потом, если по утверждениям автора мировая экономика падает, то почему растёт экспорт? Наверное, падающая экономика потребляет. Как это коррелируется с его же собственными утверждениями? А ФРС вообще, спит и видит, «чего бы сделать плохого» (С). В общем, бред полный. И эту «детскую неожиданность» известно какого цвета нужно было здесь репостить?
Я був про вас кращої думки. Ви мене здивували цим текстом. Те що ви написали для мене така ж маячня, як для вас те що я перепостив. Змісту вступати в дискусію не бачу.
Вы знаете, с профессиональной точки зрения меня давно интересует только одно мнение: моего работодателя. То, что думаете обо мне Вы – Ваше личное дело. Денег от этого у меня в кармане больше не станет, а в ближайшем пабе кофе как был паршивым, так им и останется. Я в защиту своей позиции привёл аргументы, Вы не привели ни одного. Откройте текущие показатели в любом авторитетном финансовом портале и сравните с тем, что написал Ваш фаворит. О чем дискутировать? Я вообще подумал о том, что Вы и есть настоящий автор того опуса. Стиль его изложения и речевые обороты очень напоминают Ваши. Естественно я это не утверждаю, но как-то всё сходится в одну точку. Да и потом, несложно догадаться зачем эта ерунда была написана, а Вы её зачем-то разгоняете по сети. Ничего личного, тем более что тут не дискутировать нужно, а включать здравый смысл. Вы считаете этот опус образцом экономического анализа, я считаю его ерундой. Ну и на здоровье!