SherLock написав:Вы знаете, с профессиональной точки зрения меня давно интересует только одно мнение: моего работодателя. То, что думаете обо мне Вы – Ваше личное дело. Денег от этого у меня в кармане больше не станет, а в ближайшем пабе кофе как был паршивым, так им и останется. Я в защиту своей позиции привёл аргументы, Вы не привели ни одного. Откройте текущие показатели в любом авторитетном финансовом портале и сравните с тем, что написал Ваш фаворит. О чем дискутировать? Я вообще подумал о том, что Вы и есть настоящий автор того опуса. Стиль его изложения и речевые обороты очень напоминают Ваши. Естественно я это не утверждаю, но как-то всё сходится в одну точку. Да и потом, несложно догадаться зачем эта ерунда была написана, а Вы её зачем-то разгоняете по сети. Ничего личного, тем более что тут не дискутировать нужно, а включать здравый смысл. Вы считаете этот опус образцом экономического анализа, я считаю его ерундой. Ну и на здоровье!
Просто так выходит, что купив валюту люди начинают лазить по интернету и искать себе подобных, разных мастей деревенских зрадовещателей, которые запросто на белое скажут чёрное, потоки циничной лжи приправят выдернутой из контекста не очень хорошей информацией, которую при желании можно найти в любой экономике, человек увидел типа его собственное мнение в интернете и давай тащить этот поток перекрученной действительности. Мол уже всё плохо, валюта будеттолькодорожать. Вот так думает якобы вумная личность. Я считаю, что амеры НИКОГДА не откажутся от дефицита бюджета под 15%, у них ужасный торговый баланс, по сути за все блага мира, которые они потребляют как не в себя, платят они со своего печатного станка. Ужесточение денежно кредитной политики это сказки для детей, нужно обесценить долги и не посчитав реально инфляцию, нужно нарисовать рост ВВП. Кто верит что при госдолге в 120% от ВВП и таком наглом дефиците бюджета как сейчас, у амеров есть какой-то другой путь, то им пора к холяве на срочный приём, у ребят серьёзные проблемы с логикой и восприятием мира)) Нам одалживали всегда, просто цена менялась, причём тут денег в мире завались? Зрадофилы ещё те манипуляторы. Да Украина слабая как строитель самолётов и кораблей, но мы нашли свою нишу. Весь мир охватила истерия о декарбонизации, оказалось что нужны ветряки, а это тысячи тонн стали, когда повышенный спрос, то растёт цена, растёт цена на наш товар. Нам повезло, не важно что и кто там печатает, главное сам факт, наш экспортный хит восстребован на десятилетие вперёд. Сельское хозяйство у нас бодро развивается, ожидается рекордный урожай, ну мы что виноваты, что у нас есть чернозёмы и по всему миру засухи и потопы? Мы даём людям не всякие айфоны по штуке баксов, без которых можно легко прожить, мы даём миру хлеб, без которого голод ждёт человечество и смерть.
Можно много говорить о факторе заробитчан и о их ярдах, да это разбитые и не созданные семьи, но мы говорим о стабильности валюты и по сути торгбалансе, заробитчане упорно не дают зрадофилам радости, они не дают валюте расти, они грузят зелень бочками и прут домой. Почему эксперд забыл этот фактор? Или тут никак зраду не прекрутишь?
Если власть не наделает глупостей с печатным станком, то всё будет отлично, последние главы НБУ очень адекватные, правительство тоже живёт по средствам, результат грамотной политики видно на табло обменок. А все зрадофилы идут в сад. Пусть грохочат себе, они или на зарплате или по глупости подпевают, нам важен результат, эти личности ни на что не влияют. Фундамент экономики и главного фактора валютной стабильности силён как никогда. Диапазон 27...28 на год гарантирован, а потом будет видно что там с урожаем 22, что там с транзитом газа, вот тогда и будем делать выводы. Пусть кричат кликуши, не обращайте внимания на танцоров не весёлого театра. У нас всё будет хорошо.
З огляду на результати сьогоднішнього первинного розміщення ОВДП дуже хочеться запитати в тих, хто в пятницю по "великому секрету" писав про "злив" великих сум валюти нерезидентами, продовжував цю ахінею в понеділок і в тих, хто ці нісенітниці розносив і тиражував по всьому інформаційному простору: -Де ж ці нерезиденти в тих нещасних 3 млрд? Те ж саме в мене зараз запитання до тих, хто насаджує ідею про кризу і падіння в світовій економіці і також перетиражовує це: гляньте дані по тенденціях в економіках, галузях. Я розумію, що комусь дуже хочеться переконати максимальну кількість читачів в тому, що штатам і їх союзникам капець. Цьому комусь навіть вдалося Німеччину і її васалів поставити на коліна маніпуляціями з енергоносіями. Але це тимчасовий тренд, енергоносіїв в світі багато, і як тільки Берлін перестане підігрувати кремлю і диверсифікує джерела-канали постачання все зразу закінчиться... Не весь німецький-австрійський-французький бізнес отримує вигоду з торгівлі російськими енергоносіями чи корумповано збагачується з московських енерго-баришів. Є ті, хто буде шукати дешевшу нафту і газ... П.С. Щодо курсу, ще тиждень тому на фінансових ресурсах більшість дописів була про девальвацію і "будетількидорожче". А сьогодні, бачу, вже рясніють дописи про 26,5 чи навіть 26,1 і 26. Най би мене нагла кров залила, де ті ностардамуси були тиждень-два-три тому?
somilitark написав:Если власть не наделает глупостей с печатным станком, то всё будет отлично
"Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо" - это наивное умозаключение далеких от экономики обывателей. В реальности все намного сложнее, и даже внутри власти есть полярные мнения на этот счет, о чем я упоминал на прошлой неделе.
Что касается длительности работы печатных станков - есть и более жуткий прогноз, чем какая-то там коррекция, прогнозируемая "зрадофилами". Адептам непрестанного QE точно понравится
Нуриэль Рубини, профессор экономики университет Нью-Йорка, предсказавший финансовый кризис 2008-2009 гг:
Назревающий стагфляционный долговой кризис В апреле я предупреждал, что нынешняя крайне мягкая монетарная и бюджетная политика в сочетании с рядом негативных шоков на стороне предложения может привести к стагфляции в стиле 1970-х годов (высокая инфляция в сочетании с рецессией). Более того, сегодня этот риск даже выше, чем был в то время. В 1970-х годах коэффициенты долговой нагрузки в развитых странах и в большинстве стран с новой экономикой были намного ниже, и именно поэтому так исторически сложилось, что стагфляция не ассоциируется с долговыми кризисами. Напротив, внезапная инфляция в 1970-х годах уменьшила реальную стоимость номинальных долговых обязательств с фиксированной ставкой, тем самым снизив бремя госдолга для многих развитых стран. Напротив, в ходе финансового кризиса 2007-2008 годов высокие долговые коэффициенты, как частные, так и государственные, привели к серьёзному долговому кризису (после того как лопнул пузырь на рынке жилья), но начавшаяся затем рецессия привела к снижению инфляции, если не к откровенной дефляции. Тогда наблюдался вызванный сокращением объёмов кредитования макро-шок для совокупного спроса, а сегодня риски возникают на стороне предложения. Нам, следовательно, досталось всё худшее из стагфляционных 1970-х и из периода 2007-2010 годов. Долговые коэффициенты сегодня намного выше, чем в 1970-х годах, а сочетание мягкой экономической политики с негативными шоками на стороне предложения грозит усилением инфляции, а не дефляции, что создаёт условия для сильнейшего стагфляционного долгового кризиса в ближайшие пять лет. Какое-то время мягкая монетарная и бюджетная политика продолжит накачивать пузыри на рынках финансовых активов и кредитования, медленно приближая крушение поезда. Тревожные сигналы можно заметить уже сейчас – высокие коэффициенты цена-прибыль (P/E), низкие премии за риски в акциях, раздутые цены на жильё и активы технологический компаний, иррациональная эйфория по поводу специальных компаний для приобретений (SPAC), крипто-сектор, высокодоходные корпоративные долговые обязательства, обеспеченные кредитные облигации (CLO), фонды прямых инвестиций, акции-мемы, безудержный рост розничной однодневной торговли акциями. В какой-то момент этот бум достигнет своей кульминации – момента Мински (внезапная потеря уверенности), а ужесточение монетарной политики спровоцирует взрыв пузыря и крах. Одновременно та же самая мягкая политика, которая подпитывает пузыри на рынке активов, продолжит толкать вверх инфляцию потребительских цен, создавая условия для начала стагфляции в случае негативных шоков на стороне предложения. Такие шоки могут случиться из-за возобновления политики протекционизма; демографического старения в развитых и развивающихся странах; иммиграционных ограничений в развитых странах; возврата промышленного производства в регионы с высокими издержками; балканизации глобальных производственных цепочек. Если говорить шире, разрыв между Китаем и Америкой грозит фрагментацией мировой экономики ровно в тот момент, когда изменение климата и пандемия Covid-19 подталкивают национальные правительства к усилению акцента на самообеспечении. Прибавьте сюда последствия для производства всё более частых кибератак на критически важную инфраструктуру, а также растущее социальное и политическое недовольство неравенством, и вы получите готовый рецепт для макроэкономического кризиса. Ситуация усугубляется тем, что центральные банки фактически утратили независимость, потому что у них почти не остаётся иного выбора, кроме как монетизировать огромный дефицит бюджетов для предотвращения долгового кризиса. На фоне резкого роста государственного и частного долга они оказались в долговой ловушке. По мере повышения инфляции в ближайшие годы перед центральными банками возникнет дилемма. Если они начнут постепенно сворачивать нетрадиционную монетарную политику и повышать учётные ставки для борьбы с инфляцией, появится риск, что они спровоцируют масштабный долговой кризис и жестокую рецессию; если же они будут сохранять мягкую монетарную политику, тогда возникнет риск повышения инфляции до двузначных цифр – и начала глубокой стагфляции после очередных негативных шоков на стороне предложения. Впрочем, даже во втором сценарии монетарные власти не смогут предотвратить долговой кризис. Реальная стоимость номинальных государственных долговых обязательств с фиксированной ставкой действительно может частично снизиться из-за неожиданной инфляции (как это произошло в 1970-е годы), но с долгами развивающихся стран, которые номинированы в иностранной валюте, ничего подобного не произойдёт. Правительствам многих из этих стран придётся объявить дефолт и реструктурировать долг. Тем временем в развитых странах снизится устойчивость частного долга (как это произошло после мирового финансового кризиса), резко повысятся их спреды относительно более безопасных государственных облигаций, что спровоцирует цепную реакцию дефолтов. Корпорации с высоким уровнем долговой нагрузки и их безрассудные кредиторы из теневых банков рухнут первыми, а за ними вскоре последуют перегруженные долгами домохозяйства и финансировавшие их банки. Да, конечно, на первых порах реальная стоимость долгосрочных заимствований может снизиться, если инфляция неожиданно вырастет, а центральные банки будут какое-то время отставать с необходимыми действиями. Но со временем эту стоимость будут толкать вверх три фактора. Во-первых, более высокий уровень государственной и частной задолженности будет толкать вверх процентные спреды по государственным и частным долговым обязательствам. Во-вторых, рост инфляции и неопределённости будет повышать премии за инфляционный риск. И, в-третьих, рост индекса нищеты (сумма инфляции и уровня безработицы) в конечном итоге потребует «момента Волкера». Когда бывший председатель ФРС Пол Волкер повысил учётные ставки для борьбы с инфляцией в 1980-1982 годах, результатом стала жёсткая двойная рецессия в США, а также долговой кризис и потерянное десятилетие в Латинской Америке. Сегодня, когда глобальные коэффициенты долговой нагрузки почти в три раза выше, чем в начале 1970-х годов, любая антиинфляционная политика приведёт к депрессии, а не суровой рецессии. В подобной ситуации центральные банки будут обречены и в случае, если они действуют, и в случае, если они не действуют, а многие правительства окажутся почти неплатёжеспособными, и поэтому не смогут спасать банки, корпорации и домохозяйства. Порочный круг с участием государств и банков, который наблюдался в еврозоне после мирового финансового кризиса, возникнет вновь, но уже на общемировом уровне, затягивая в пучину домохозяйства, корпорации и теневые банки. На сегодня это замедленное крушение поезда выглядит неизбежным. Недавний переход ФРС от сверхмягкой к (в основном) просто мягкой политике ничего не меняет. Федеральный резерв находится в долговой ловушке как минимум с декабря 2018 года, когда обвал на фондовых и кредитных рынках заставил его повернуть вспять политику монетарного ужесточения – и это произошло за целый год до начала пандемии Covid-19. А сейчас на фоне роста инфляции и назревающих стагфляционных шоков он ещё глубже застрял в этой ловушке. То же самое можно сказать о Европейском центральном банке, Банке Японии и Банке Англии. Стагфляция 1970-х годов вскоре встретится с долговыми кризисами, наблюдавшимися в период после 2008 года. И вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это случится https://www.project-syndicate.org/comme ... 06/russian
orest написав:Те ж саме в мене зараз запитання до тих, хто насаджує ідею про кризу і падіння в світовій економіці і також перетиражовує це: гляньте дані по тенденціях в економіках, галузях. Я розумію, що комусь дуже хочеться переконати максимальну кількість читачів в тому, що штатам і їх союзникам капець. Цьому комусь навіть вдалося Німеччину і її васалів поставити на коліна маніпуляціями з енергоносіями. Але це тимчасовий тренд, енергоносіїв в світі багато, і як тільки Берлін перестане підігрувати кремлю і диверсифікує джерела-канали постачання все зразу закінчиться... Не весь німецький-австрійський-французький бізнес отримує вигоду з торгівлі російськими енергоносіями чи корумповано збагачується з московських енерго-баришів. Є ті, хто буде шукати дешевшу нафту і газ...
Ужесточение ДКП ключевых центральных банков в наименьшей степени ударит по США, ЕС и другим advanced economies, и в наибольшей - по emerging markets. Даже Китаю вряд ли удастся показать положительную динамику ПИИ на волне оттока капитала из рИсковых активов. Возможно, этот процесс уже начался, или зарождается в будущий тренд - технологический сектор Поднебесной начал активно корректироваться, несмотря на высокий потребительский спрос
somilitark Согласен с вами на все 100 процентов. У нас все будет хорошо.
Что хотелось бы написать. Мы по инерции, сформированной двумя десятилетиями, переводим заработанные средства в зарубежные денежные знаки. Безусловно, делаем это с целью сбережения заработанного так как со временем наши деньги стоят меньше через какое-то время.
Этому мы научились.
Но может что-то изменилось? Какие процессы могут привести к значительному падению курса гривны? Есть ли они сегодня?
Высокие заработки населения компенсируются все возрастающими ценами на коммуналку и жизнь, выезжающие на зароботки в мир переводят в Украину значительные суммы в валюте, экспортёры имеют благоприятную конъюнктуру и хороший спрос на внешних рынках, хорошие процентные ставки по займам привлекают нерезидентов которые заводят крупные суммы в Украину, возможное сокращение черных потоков ввозимых товаров на таможне..
Что или кто может стать сильным драйвером для длительного спроса на валюту в Украине? Куда делись майоры с баулами гривны делающие крупные покупки валюты?
Очень сомнительно что этот кто или что появится в среднесрочной перспективе.
И в результате мы будем иметь длительный процесс укрепления национальной денежной единицы.
Вопрос только в каких пределах и на сколько это выгодно нашей экономике.
Насколько вероятно поступательный возврат к уровню в 24-25 гривен в течении ближайших пару лет? С небольшими колебаниями в осенне зимний период.
orest написав:З огляду на результати сьогоднішнього первинного розміщення ОВДП дуже хочеться запитати в тих, хто в пятницю по "великому секрету" писав про "злив" великих сум валюти нерезидентами, продовжував цю ахінею в понеділок і в тих, хто ці нісенітниці розносив і тиражував по всьому інформаційному простору: -Де ж ці нерезиденти в тих нещасних 3 млрд? Те ж саме в мене зараз запитання до тих, хто насаджує ідею про кризу і падіння в світовій економіці і також перетиражовує це: гляньте дані по тенденціях в економіках, галузях. Я розумію, що комусь дуже хочеться переконати максимальну кількість читачів в тому, що штатам і їх союзникам капець. Цьому комусь навіть вдалося Німеччину і її васалів поставити на коліна маніпуляціями з енергоносіями. Але це тимчасовий тренд, енергоносіїв в світі багато, і як тільки Берлін перестане підігрувати кремлю і диверсифікує джерела-канали постачання все зразу закінчиться... Не весь німецький-австрійський-французький бізнес отримує вигоду з торгівлі російськими енергоносіями чи корумповано збагачується з московських енерго-баришів. Є ті, хто буде шукати дешевшу нафту і газ... П.С. Щодо курсу, ще тиждень тому на фінансових ресурсах більшість дописів була про девальвацію і "будетількидорожче". А сьогодні, бачу, вже рясніють дописи про 26,5 чи навіть 26,1 і 26. Най би мене нагла кров залила, де ті ностардамуси були тиждень-два-три тому?
Совершенно верно. Секта «всё пропало» готова репостить всякую чушь, не потрудившись открыть текущую статистику. Им показываешь факты и раскладываешь логические цепочки, а в ответ зомбированная заготовка «будеттолькодорожать, спасайся кто может». Им по поводу СП-2 говоришь, что как только штаты достроят серьёзные европейские мощности по приёму СПГ, они зальют дешёвым газом Европу, и этот СП-2 станет вообще никому не нужен, а в ответ «Караул, нас кинули и предали». Им подробно расписываешь, что если ничего не будет форс-мажорного, то на ближайшую перспективу тренд по курсу будет оптимистичный, все предпосылки на ближайшие дни именно такие, но господа упорно покупали по 27 плюс. Почему – шут его знает!
kluychkooleg написав:Вот интересно, зачем раньше НБУ держал зубами уровни 27.50, 27, 27.20, чтобы теперь спокойно отпустить все ниже 27?
Чтобы был формальный повод поменять главу НБУ. Типа не справляется, загоняет экономику в дефляцию. Начальство с Банковой требует печатать гривну в 3 смены, чтобы разогнать инфляцию и тем самым уменьшить огромный дефицит бюджета. А НБУ упирается, и выдает бумагу только строго по параметрам из госбюджета на 2021 год. Короче "Денег нет, но вы держитесь там!" Потому и курс проседает - экспортерам нужна гривна, сливают валютную выручку. А свежей гривны под валюту мало, поскольку НБУ и так плановую эмиссию уже на все 100% лупит. Да еще и ОВГЗ выкачивают гривну на себя. Короче как только главу НБУ поменяют на более сговорчивого, так и потечет рекой свежая бумага на рынок!
До речі, чергові вербальні інтервенції "ля-ля про тополя", а саме коментарі "аналітиків" про РІСТ менше прогнозованого на товари тривалого вжитку у США і фактична привабливість емердженів, особливо сировинних, черговий раз переорієнтували "успішних міжнародних інвесторів" і спровокували суттєве ослаблення долара у світі. Це завтра також додасть сили нашій гривні до купи з активно діючими зміцнюючими фундаментальними чинниками. П.С. Безперечно, відчутний надлишок емітованих світовими банками ВКВ провокує надлишкову нервозність і волатильність на ринках. Але чим серйозніші і матеріальніші цінності, тим вони стійкіші до таких вербальних впливів. І долар це не біткойнонепотріб, який приколи Маска чи Безоса ганяють туди-сюди на десятки відсотків, та зараз довколадоларові бла-бла-бла на користь грн.
SherLock написав:Им подробно расписываешь, что если ничего не будет форс-мажорного, то на ближайшую перспективу тренд по курсу будет оптимистичный, все предпосылки на ближайшие дни именно такие, но господа упорно покупали по 27 плюс. Почему – шут его знает!
Значит тут каждый о чем-то своем. Вы - о днях. Автор поста ФБ, который вам показался "ерундой полной" - о кварталах...
Еще такой праздный интерес - а Витренко всепопальщик, или нет? Никак не могу составить мнение после ознакомления с его сегодняшним интервью. Если бы речь шла о геополитике и других элементарных вопросах, в которые здесь каждая дворняга умеет, я бы и не переспрашивал. Но там дело в нетривиальных премудростях учета. Якобы, в прошлые периоды Нафтогаз показывал несуществующую прибыль, классифицируя безнадежную дебиторку как доход, а теперь, когда ее нужно списать, вылазят убытки на 105 млрд грн. Причем непонятно - речь только о Форме-2 (т.е. проблема чисто бумажная), или о дырах в балансе и кэшфлоу тоже (т.е. проблема реальная)
А що тут допомогати 1 105 млрд це віртуалі чи то втрати чи то здобутки, які чи то віддали Державі у вигляді дивідентів(під тиском Держави) чи то не хочуть віддавати мотивуючи необхідністю закупок газу на зиму..а зима займає два календарних роки,отже якщо газ купити в 2020 - будуть збитки по кешфлоу,якщо продати в 2021 - будуть прибутки..до моменту поки знову треба буде купувати... 2 Використання Я всюди де треба і не треба - якраз підтверджує маніпуляційність розрахунків. Якщо людина серьозна - вона вийде з табличками Якщо популіст...то для 99,9% слухачів, кваліфікація Вітренка дозволяє навішати лапшу на вуха так,що слухачі й не побачать..