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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8024802580268027
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:51

  Короед написав:somilitark Согласен с вами на все 100 процентов. У нас все будет хорошо.

Что хотелось бы написать. Мы по инерции, сформированной двумя десятилетиями, переводим заработанные средства в зарубежные денежные знаки.
Безусловно, делаем это с целью сбережения заработанного так как со временем наши деньги стоят меньше через какое-то время.

Этому мы научились.

Но может что-то изменилось? Какие процессы могут привести к значительному падению курса гривны? Есть ли они сегодня?

Высокие заработки населения компенсируются все возрастающими ценами на коммуналку и жизнь, выезжающие на зароботки в мир переводят в Украину значительные суммы в валюте, экспортёры имеют благоприятную конъюнктуру и хороший спрос на внешних рынках, хорошие процентные ставки по займам привлекают нерезидентов которые заводят крупные суммы в Украину, возможное сокращение черных потоков ввозимых товаров на таможне..

Что или кто может стать сильным драйвером для длительного спроса на валюту в Украине? Куда делись майоры с баулами гривны делающие крупные покупки валюты?

Очень сомнительно что этот кто или что появится в среднесрочной перспективе.

И в результате мы будем иметь длительный процесс укрепления национальной денежной единицы.

Вопрос только в каких пределах и на сколько это выгодно нашей экономике.

Насколько вероятно поступательный возврат к уровню в 24-25 гривен в течении ближайших пару лет? С небольшими колебаниями в осенне зимний период.

Очень много вводных по курсу, никаких 25 не будет, максимум увидим 26.70, ну может теоретически 26.50, но я не верю. 27 НБУ очень бодро охраняет.
Не надо тут сентиментов о коммунальных услугах и стоимости жизни, думаете в США доллары сами в рот запрыгивают и ничего делать не надо?) Посмотрите на наших соседей, стоимость жилья и обслуживания намного выше, есть знакомые за кордоном? Спросите сколько стоит отвести ребёнка в школу или полечить зубчик?
Мы интегрировались в мировую систему, в жёсткий капитализм, просто на год всё более менее понятно, отличный урожай и со сталью порядок, более глобально о курсе и экономике это надо видеть какие расклады будут летом 22-го.
Не надо впадать в сильное унынье или детскую эйфорию, как говорил ДС это пустая трата времени. Сейчас всё более менее нормально, но сказать что так будет на 5 лет вперёд, точно НЕЛЬЗЯ :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:03

  zРадио написав:
"Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо"

Ни одного поста без манипуляций?
Так работают настоящие "экономисты"? За графиками не видно смысла? :mrgreen:
Ещё раз повторюсь, для нарциссов, которые слушают только себя любимых, если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет.
К чему тут цитаты сбитых лётчиков, которые выживают из ума и не могут понять, что ультранизкие ставки это навсегда, что амеры в лице политиков никогда уже не смогут сказать своим избирателям, что пора затянуть пояса.
А дедушки и зрадофилы смотрят в книгу да видят там сладкие обещания шулеров, которые вот вот прикрутят кран и так уже 13 лет, но тем временем ставки на нуле, все новые и новые куе под благие намерения, но упорно клоуны смешат народ со своими: но в 22-м точно что-то там ужесточим, прямо как наши политиканы обещают бороться с коррупцией в виде самих себя, весна придёт, сажать будем :lol:
Это уже даже не смешно, пора ехать в Запорожье к нашему очень известному форумчанину, только он в силах помочь))
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:05

  zРадио написав:
  SherLock написав:Им подробно расписываешь, что если ничего не будет форс-мажорного, то на ближайшую перспективу тренд по курсу будет оптимистичный, все предпосылки на ближайшие дни именно такие, но господа упорно покупали по 27 плюс. Почему – шут его знает!


Значит тут каждый о чем-то своем. Вы - о днях. Автор поста ФБ, который вам показался "ерундой полной" - о кварталах...

Еще такой праздный интерес - а Витренко всепопальщик, или нет? Никак не могу составить мнение после ознакомления с его сегодняшним интервью. Если бы речь шла о геополитике и других элементарных вопросах, в которые здесь каждая дворняга умеет, я бы и не переспрашивал. Но там дело в нетривиальных премудростях учета. Якобы, в прошлые периоды Нафтогаз показывал несуществующую прибыль, классифицируя безнадежную дебиторку как доход, а теперь, когда ее нужно списать, вылазят убытки на 105 млрд грн. Причем непонятно - речь только о Форме-2 (т.е. проблема чисто бумажная), или о дырах в балансе и кэшфлоу тоже (т.е. проблема реальная) :roll:

Помогайте!

https://daily.rbc.ua/rus/show/yuriy-vit ... 64347.html

Нет, конкретно указанная Вами цитата уже была без привязки к посту на ФБ. Тот вопрос уже можно закрывать.
Статью Витренко еще не читал, времени не было. Сегодня попозже её просмотрю.
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