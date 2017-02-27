Короед написав:somilitark Согласен с вами на все 100 процентов. У нас все будет хорошо.
Что хотелось бы написать. Мы по инерции, сформированной двумя десятилетиями, переводим заработанные средства в зарубежные денежные знаки. Безусловно, делаем это с целью сбережения заработанного так как со временем наши деньги стоят меньше через какое-то время.
Этому мы научились.
Но может что-то изменилось? Какие процессы могут привести к значительному падению курса гривны? Есть ли они сегодня?
Высокие заработки населения компенсируются все возрастающими ценами на коммуналку и жизнь, выезжающие на зароботки в мир переводят в Украину значительные суммы в валюте, экспортёры имеют благоприятную конъюнктуру и хороший спрос на внешних рынках, хорошие процентные ставки по займам привлекают нерезидентов которые заводят крупные суммы в Украину, возможное сокращение черных потоков ввозимых товаров на таможне..
Что или кто может стать сильным драйвером для длительного спроса на валюту в Украине? Куда делись майоры с баулами гривны делающие крупные покупки валюты?
Очень сомнительно что этот кто или что появится в среднесрочной перспективе.
И в результате мы будем иметь длительный процесс укрепления национальной денежной единицы.
Вопрос только в каких пределах и на сколько это выгодно нашей экономике.
Насколько вероятно поступательный возврат к уровню в 24-25 гривен в течении ближайших пару лет? С небольшими колебаниями в осенне зимний период.
Очень много вводных по курсу, никаких 25 не будет, максимум увидим 26.70, ну может теоретически 26.50, но я не верю. 27 НБУ очень бодро охраняет. Не надо тут сентиментов о коммунальных услугах и стоимости жизни, думаете в США доллары сами в рот запрыгивают и ничего делать не надо?) Посмотрите на наших соседей, стоимость жилья и обслуживания намного выше, есть знакомые за кордоном? Спросите сколько стоит отвести ребёнка в школу или полечить зубчик? Мы интегрировались в мировую систему, в жёсткий капитализм, просто на год всё более менее понятно, отличный урожай и со сталью порядок, более глобально о курсе и экономике это надо видеть какие расклады будут летом 22-го. Не надо впадать в сильное унынье или детскую эйфорию, как говорил ДС это пустая трата времени. Сейчас всё более менее нормально, но сказать что так будет на 5 лет вперёд, точно НЕЛЬЗЯ
zРадио написав: "Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо"
Ни одного поста без манипуляций? Так работают настоящие "экономисты"? За графиками не видно смысла? Ещё раз повторюсь, для нарциссов, которые слушают только себя любимых, если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет. К чему тут цитаты сбитых лётчиков, которые выживают из ума и не могут понять, что ультранизкие ставки это навсегда, что амеры в лице политиков никогда уже не смогут сказать своим избирателям, что пора затянуть пояса. А дедушки и зрадофилы смотрят в книгу да видят там сладкие обещания шулеров, которые вот вот прикрутят кран и так уже 13 лет, но тем временем ставки на нуле, все новые и новые куе под благие намерения, но упорно клоуны смешат народ со своими: но в 22-м точно что-то там ужесточим, прямо как наши политиканы обещают бороться с коррупцией в виде самих себя, весна придёт, сажать будем Это уже даже не смешно, пора ехать в Запорожье к нашему очень известному форумчанину, только он в силах помочь))
SherLock написав:Им подробно расписываешь, что если ничего не будет форс-мажорного, то на ближайшую перспективу тренд по курсу будет оптимистичный, все предпосылки на ближайшие дни именно такие, но господа упорно покупали по 27 плюс. Почему – шут его знает!
Значит тут каждый о чем-то своем. Вы - о днях. Автор поста ФБ, который вам показался "ерундой полной" - о кварталах...
Еще такой праздный интерес - а Витренко всепопальщик, или нет? Никак не могу составить мнение после ознакомления с его сегодняшним интервью. Если бы речь шла о геополитике и других элементарных вопросах, в которые здесь каждая дворняга умеет, я бы и не переспрашивал. Но там дело в нетривиальных премудростях учета. Якобы, в прошлые периоды Нафтогаз показывал несуществующую прибыль, классифицируя безнадежную дебиторку как доход, а теперь, когда ее нужно списать, вылазят убытки на 105 млрд грн. Причем непонятно - речь только о Форме-2 (т.е. проблема чисто бумажная), или о дырах в балансе и кэшфлоу тоже (т.е. проблема реальная)
А що тут допомогати 1 105 млрд це віртуалі чи то втрати чи то здобутки, які чи то віддали Державі у вигляді дивідентів(під тиском Держави) чи то не хочуть віддавати мотивуючи необхідністю закупок газу на зиму..а зима займає два календарних роки,отже якщо газ купити в 2020 - будуть збитки по кешфлоу,якщо продати в 2021 - будуть прибутки..до моменту поки знову треба буде купувати...
Это на вас не похоже - обычно любите мудрить и усложнять, а тут прям офис простых решений...
Не находите, что закон №3508-д, принятый 2 недели назад, предполагает реструктуризацию долгов между участниками газового рынка периода ПСО как раз на озвученную Витренко сумму?
budivelnik написав:2 Використання Я всюди де треба і не треба - якраз підтверджує маніпуляційність розрахунків. Якщо людина серьозна - вона вийде з табличками Якщо популіст...то для 99,9% слухачів, кваліфікація Вітренка дозволяє навішати лапшу на вуха так,що слухачі й не побачать..
А тут я даже спорить с вами не стану. Витренко - лицедей первостатейный И "школа" за ним - оч. богатая...
somilitark написав:если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет
Это первое, что приходит в голову, но необязательно верное. Вы и осеннюю ревальвацию 2019-го, вероятно, воспринимали как позитив, но именно это результировало падением внутреннего производства, поскольку импорт получил ценовое преимущество и частично заместил собой украинский продукт
Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Похоже это сильно оптимистичный сценарий. Обесценивание в 2 раза похоже уже имеется по факту. Сейчас к этому присоединилась и другая проблема - просто нет желающих идти работать на низкоквалифицированную работу. А зачем, если можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие. Купить себе фургон в кредит и отправиться в путешествие
Однако рано или поздно вся эта халява закончится и наступит тяжелое похмелье.
Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Похоже это сильно оптимистичный сценарий. Обесценивание в 2 раза похоже уже имеется по факту. Сейчас к этому присоединилась и другая проблема - просто нет желающих идти работать на низкоквалифицированную работу. А зачем, если можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие. Купить себе фургон в кредит и отправиться в путешествие
Однако рано или поздно вся эта халява закончится и наступит тяжелое похмелье.
Согласен - напечатанные деньги создают видимость всеобщей благодати, хотя рост результативности труда очень сомнителен.