RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8025802680278028>
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:51

  Короед написав:somilitark Согласен с вами на все 100 процентов. У нас все будет хорошо.

Что хотелось бы написать. Мы по инерции, сформированной двумя десятилетиями, переводим заработанные средства в зарубежные денежные знаки.
Безусловно, делаем это с целью сбережения заработанного так как со временем наши деньги стоят меньше через какое-то время.

Этому мы научились.

Но может что-то изменилось? Какие процессы могут привести к значительному падению курса гривны? Есть ли они сегодня?

Высокие заработки населения компенсируются все возрастающими ценами на коммуналку и жизнь, выезжающие на зароботки в мир переводят в Украину значительные суммы в валюте, экспортёры имеют благоприятную конъюнктуру и хороший спрос на внешних рынках, хорошие процентные ставки по займам привлекают нерезидентов которые заводят крупные суммы в Украину, возможное сокращение черных потоков ввозимых товаров на таможне..

Что или кто может стать сильным драйвером для длительного спроса на валюту в Украине? Куда делись майоры с баулами гривны делающие крупные покупки валюты?

Очень сомнительно что этот кто или что появится в среднесрочной перспективе.

И в результате мы будем иметь длительный процесс укрепления национальной денежной единицы.

Вопрос только в каких пределах и на сколько это выгодно нашей экономике.

Насколько вероятно поступательный возврат к уровню в 24-25 гривен в течении ближайших пару лет? С небольшими колебаниями в осенне зимний период.

Очень много вводных по курсу, никаких 25 не будет, максимум увидим 26.70, ну может теоретически 26.50, но я не верю. 27 НБУ очень бодро охраняет.
Не надо тут сентиментов о коммунальных услугах и стоимости жизни, думаете в США доллары сами в рот запрыгивают и ничего делать не надо?) Посмотрите на наших соседей, стоимость жилья и обслуживания намного выше, есть знакомые за кордоном? Спросите сколько стоит отвести ребёнка в школу или полечить зубчик?
Мы интегрировались в мировую систему, в жёсткий капитализм, просто на год всё более менее понятно, отличный урожай и со сталью порядок, более глобально о курсе и экономике это надо видеть какие расклады будут летом 22-го.
Не надо впадать в сильное унынье или детскую эйфорию, как говорил ДС это пустая трата времени. Сейчас всё более менее нормально, но сказать что так будет на 5 лет вперёд, точно НЕЛЬЗЯ :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11839
З нами з: 30.12.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 3025 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:03

  zРадио написав:
"Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо"

Ни одного поста без манипуляций?
Так работают настоящие "экономисты"? За графиками не видно смысла? :mrgreen:
Ещё раз повторюсь, для нарциссов, которые слушают только себя любимых, если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет.
К чему тут цитаты сбитых лётчиков, которые выживают из ума и не могут понять, что ультранизкие ставки это навсегда, что амеры в лице политиков никогда уже не смогут сказать своим избирателям, что пора затянуть пояса.
А дедушки и зрадофилы смотрят в книгу да видят там сладкие обещания шулеров, которые вот вот прикрутят кран и так уже 13 лет, но тем временем ставки на нуле, все новые и новые куе под благие намерения, но упорно клоуны смешат народ со своими: но в 22-м точно что-то там ужесточим, прямо как наши политиканы обещают бороться с коррупцией в виде самих себя, весна придёт, сажать будем :lol:
Это уже даже не смешно, пора ехать в Запорожье к нашему очень известному форумчанину, только он в силах помочь))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11839
З нами з: 30.12.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 3025 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:05

  zРадио написав:
  SherLock написав:Им подробно расписываешь, что если ничего не будет форс-мажорного, то на ближайшую перспективу тренд по курсу будет оптимистичный, все предпосылки на ближайшие дни именно такие, но господа упорно покупали по 27 плюс. Почему – шут его знает!


Значит тут каждый о чем-то своем. Вы - о днях. Автор поста ФБ, который вам показался "ерундой полной" - о кварталах...

Еще такой праздный интерес - а Витренко всепопальщик, или нет? Никак не могу составить мнение после ознакомления с его сегодняшним интервью. Если бы речь шла о геополитике и других элементарных вопросах, в которые здесь каждая дворняга умеет, я бы и не переспрашивал. Но там дело в нетривиальных премудростях учета. Якобы, в прошлые периоды Нафтогаз показывал несуществующую прибыль, классифицируя безнадежную дебиторку как доход, а теперь, когда ее нужно списать, вылазят убытки на 105 млрд грн. Причем непонятно - речь только о Форме-2 (т.е. проблема чисто бумажная), или о дырах в балансе и кэшфлоу тоже (т.е. проблема реальная) :roll:

Помогайте!

https://daily.rbc.ua/rus/show/yuriy-vit ... 64347.html

Нет, конкретно указанная Вами цитата уже была без привязки к посту на ФБ. Тот вопрос уже можно закрывать.
Статью Витренко еще не читал, времени не было. Сегодня попозже её просмотрю.
SherLock
 
Повідомлень: 194
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:49

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Помогайте!
А що тут допомогати
1 105 млрд це віртуалі чи то втрати чи то здобутки, які чи то віддали Державі у вигляді дивідентів(під тиском Держави) чи то не хочуть віддавати мотивуючи необхідністю закупок газу на зиму..а зима займає два календарних роки,отже якщо газ купити в 2020 - будуть збитки по кешфлоу,якщо продати в 2021 - будуть прибутки..до моменту поки знову треба буде купувати...


Это на вас не похоже - обычно любите мудрить и усложнять, а тут прям офис простых решений...

Не находите, что закон №3508-д, принятый 2 недели назад, предполагает реструктуризацию долгов между участниками газового рынка периода ПСО как раз на озвученную Витренко сумму?


  budivelnik написав:2 Використання Я всюди де треба і не треба - якраз підтверджує маніпуляційність розрахунків.
Якщо людина серьозна - вона вийде з табличками
Якщо популіст...то для 99,9% слухачів, кваліфікація Вітренка дозволяє навішати лапшу на вуха так,що слухачі й не побачать..


А тут я даже спорить с вами не стану. Витренко - лицедей первостатейный :lol: И "школа" за ним - оч. богатая...

  somilitark написав:если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет


Это первое, что приходит в голову, но необязательно верное. Вы и осеннюю ревальвацию 2019-го, вероятно, воспринимали как позитив, но именно это результировало падением внутреннего производства, поскольку импорт получил ценовое преимущество и частично заместил собой украинский продукт
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10689
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2344 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:55

  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.


Похоже это сильно оптимистичный сценарий. Обесценивание в 2 раза похоже уже имеется по факту. Сейчас к этому присоединилась и другая проблема - просто нет желающих идти работать на низкоквалифицированную работу. А зачем, если можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие. Купить себе фургон в кредит и отправиться в путешествие :D

Однако рано или поздно вся эта халява закончится и наступит тяжелое похмелье.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 26.06.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:05

  Цитрин написав:
  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.


Похоже это сильно оптимистичный сценарий. Обесценивание в 2 раза похоже уже имеется по факту. Сейчас к этому присоединилась и другая проблема - просто нет желающих идти работать на низкоквалифицированную работу. А зачем, если можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие. Купить себе фургон в кредит и отправиться в путешествие :D

Однако рано или поздно вся эта халява закончится и наступит тяжелое похмелье.

Согласен - напечатанные деньги создают видимость всеобщей благодати, хотя рост результативности труда очень сомнителен.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:33

  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.


Так і шо робити?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 30.12.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:40

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.


Так і шо робити?

Купляти акції світових компаній, золото, нерухомість, землю?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10002
З нами з: 18.06.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:51

  Ukrainian написав:
  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.


Так і шо робити?

Купляти акції світових компаній, золото, нерухомість, землю?


И что потом с этим делать? Солить? Даже в кругосветку не поедешь из-за ковида.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 30.12.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8025802680278028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2677, 2678, 2679
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26780 4563477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 23:10
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 95, 96, 97
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
965 693304
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 23:57
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2611612
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33432)
28.07.2021 01:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.