Додано: Вів 27 лип, 2021 21:03

zРадио написав:

"Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо" "Если гривна укрепляется, то все хорошо, если гривна падает, то все плохо"

Ни одного поста без манипуляций?Так работают настоящие "экономисты"? За графиками не видно смысла?Ещё раз повторюсь, для нарциссов, которые слушают только себя любимых, если с торгбалансом всё гуд, если с бюджетом порядок, если нет всякого рода перекосов с выводом бабла за кордон, то курс гривны БУДЕТ стабильным, в определённом диапазоне, что мы все и наблюдаем уже почти 7 лет.К чему тут цитаты сбитых лётчиков, которые выживают из ума и не могут понять, что ультранизкие ставки это навсегда, что амеры в лице политиков никогда уже не смогут сказать своим избирателям, что пора затянуть пояса.А дедушки и зрадофилы смотрят в книгу да видят там сладкие обещания шулеров, которые вот вот прикрутят кран и так уже 13 лет, но тем временем ставки на нуле, все новые и новые куе под благие намерения, но упорно клоуны смешат народ со своими: но в 22-м точно что-то там ужесточим, прямо как наши политиканы обещают бороться с коррупцией в виде самих себя, весна придёт, сажать будемЭто уже даже не смешно, пора ехать в Запорожье к нашему очень известному форумчанину, только он в силах помочь))