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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8025802680278028
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:06

  Цитрин написав:можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие.


А де це так можна?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:28

  sergey_sryvkin написав:А де це так можна?..


В США
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:32

  Цитрин написав:
  sergey_sryvkin написав:А де це так можна?..


В США


А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 01:03

  kluychkooleg написав:А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.


В курсе, пока там был примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.

А теперь вопрос, средний рейт для вского рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие? :D

Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...

А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.
Цитрин
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