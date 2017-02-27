А де це так можна?..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 00:06
Додано: Сер 28 лип, 2021 00:32
Додано: Сер 28 лип, 2021 01:03
В курсе, пока там был примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.
А теперь вопрос, средний рейт для вского рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие?
Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...
А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.
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