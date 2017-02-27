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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лип, 2021 23:51
Ukrainian написав: kluychkooleg написав: Zebra написав:
Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Так і шо робити?
Купляти акції світових компаній, золото, нерухомість, землю?
И что потом с этим делать? Солить? Даже в кругосветку не поедешь из-за ковида.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 28 лип, 2021 00:06
Цитрин написав:
можно получать 2к доллариев вообще не работая и в ус не дуть, жить в свое удовольствие.
А де це так можна?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 28 лип, 2021 00:28
sergey_sryvkin написав:
А де це так можна?..
В США
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Цитрин
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Додано: Сер 28 лип, 2021 00:32
Цитрин написав: sergey_sryvkin написав:
А де це так можна?..
В США
А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 28 лип, 2021 01:03
kluychkooleg написав:
А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.
В курсе, примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.
Не только машины и бензин дешевле, еще одежда там значительно дешевле, раза в 2-3. И не только дешевле, но и качественее.
А теперь вопрос, средний рейт для всякого рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие?
Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...
А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:35
Realist написав:
Ну від такого свята будь-хто ошаліє і увірує в свою геніальність та прекрасність.
Але свято закінчиться. Кінець вечірки заплановано вже на 2022-й рік. І от тоді настане протверезіння. МВФ пригадає усі голі дупи, які він побачив за ці роки. Інвесторів, які кидаються на голий гачок вже не буде. Та і ресурсні ціни вже, напевно, будуть себе інакше вести.
Я не думаю, що в 2022 ресурсні ціни суттєво зміняться.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:39
Zebra написав:
Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
А евровым - еще больше.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:46
Цитрин написав: kluychkooleg написав:
А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.
В курсе, примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.
Не только машины и бензин дешевле, еще одежда там значительно дешевле, раза в 2-3. И не только дешевле, но и качественее.
А теперь вопрос, средний рейт для всякого рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие?
Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...
А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.
Друг живе в Нью-Йоркі 20 років. Бачив його тиждень тому. На моє питання як там з виплатами народонасєлєнію КОВІДних грошей, відповів : дружині добре допомогли ( вона-підприємець), а мені за вес час дали 600 дол. (він - найманий працівник)
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:49
Zebra написав:
Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция
, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Объясните что подразумеваете под
долларовая инфляция
- US CPI?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 07:56
BIGor написав: Zebra написав:
Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция
, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
Объясните что подразумеваете под
долларовая инфляция
- US CPI?
человек просто пишет
разве не видно
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