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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8025802680278028
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.

А евровым - еще больше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:46

  Цитрин написав:
  kluychkooleg написав:А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.


В курсе, примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.

Не только машины и бензин дешевле, еще одежда там значительно дешевле, раза в 2-3. И не только дешевле, но и качественее.

А теперь вопрос, средний рейт для всякого рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие? :D

Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...

А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.

Друг живе в Нью-Йоркі 20 років. Бачив його тиждень тому. На моє питання як там з виплатами народонасєлєнію КОВІДних грошей, відповів : дружині добре допомогли ( вона-підприємець), а мені за вес час дали 600 дол. (він - найманий працівник)
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:49

  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.

Объясните что подразумеваете под
долларовая инфляция
- US CPI?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:56

  BIGor написав:
  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.

Объясните что подразумеваете под
долларовая инфляция
- US CPI?

человек просто пишет
разве не видно


26.90-26.93/26.99-27.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:18

  zРадио написав:что закон №3508-д, принятый 2 недели назад, предполагает реструктуризацию долгов между участниками газового рынка периода ПСО как раз на озвученную Витренко сумму?
Так труси-хрестик
Якщо закон прийнятий ВР...то навіть у випадку коли його виконання робить Нафтогаз збитковим...до керівництва Коболєвим не має відношення
Чи як?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:23

Очень интересно, что сегодня с утра будет делать папа.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:29

  kluychkooleg написав:Очень интересно, что сегодня с утра будет делать папа.

26,80-27,00 уровень мне кажется для всех оптимальный- и для выкупа НБУ в ЗВР, и экспортеров не обижают, т.е. нет особого смысла НБУ позволять еще ниже опускатья уровень курса (ниже уровень курса- для НБУ лучше как бы- дешевле выкуп, но в то же время может создать дисбалансы в валютных продажах(экспортеры начнут придерживать продажу валюты и т.д.)
А так 26,8-27,00 как бы "золотая середина"...
Но очень хотелось бы 26,00 -26,50 уровень... :mrgreen:
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:...в США доллары сами в рот запрыгивают и ничего делать не надо...
почти так , https://www.bbc.com/russian/news-56368748
и то не первая выплата и не единственная , это из недавних , а там еще есть другие социальные выплаты и помощь в том числе продуктами
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найкращі курси в банку Львів....
Найкращі курси....
А толку???
Готівкових доларів у них що вчора, а що сьогодні - нема!!!

Смоли їм гарячої.... :twisted: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:41

  Успіх написав:Найкращі курси в банку Львів....
Найкращі курси....
А толку???
Готівкових доларів у них що вчора, а що сьогодні - нема!!!

Смоли їм гарячої.... :twisted: :mrgreen:


Зато онлайн навалом. И лучший - у Кредобанка, на 0,0005 гривни лучше, причем всегда :)
А толку, если будет и дальше падать?
Кстати, у Львова был онлайн курс 26.90, соответственно у Кредо - 26.8995.
Львов с утра поменял на 26.92, Кредо сейчас поменяет на 26.9195.
Но пристрелка на Инвестинге пока в районе 26.84-85.
kluychkooleg
 
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