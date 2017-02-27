kluychkooleg написав:А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.
В курсе, примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.
Не только машины и бензин дешевле, еще одежда там значительно дешевле, раза в 2-3. И не только дешевле, но и качественее.
А теперь вопрос, средний рейт для всякого рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие?
Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...
А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.
Друг живе в Нью-Йоркі 20 років. Бачив його тиждень тому. На моє питання як там з виплатами народонасєлєнію КОВІДних грошей, відповів : дружині добре допомогли ( вона-підприємець), а мені за вес час дали 600 дол. (він - найманий працівник)
kluychkooleg написав:Очень интересно, что сегодня с утра будет делать папа.
26,80-27,00 уровень мне кажется для всех оптимальный- и для выкупа НБУ в ЗВР, и экспортеров не обижают, т.е. нет особого смысла НБУ позволять еще ниже опускатья уровень курса (ниже уровень курса- для НБУ лучше как бы- дешевле выкуп, но в то же время может создать дисбалансы в валютных продажах(экспортеры начнут придерживать продажу валюты и т.д.) А так 26,8-27,00 как бы "золотая середина"... Но очень хотелось бы 26,00 -26,50 уровень...
Успіх написав:Найкращі курси в банку Львів.... Найкращі курси.... А толку??? Готівкових доларів у них що вчора, а що сьогодні - нема!!!
Смоли їм гарячої....
Зато онлайн навалом. И лучший - у Кредобанка, на 0,0005 гривни лучше, причем всегда А толку, если будет и дальше падать? Кстати, у Львова был онлайн курс 26.90, соответственно у Кредо - 26.8995. Львов с утра поменял на 26.92, Кредо сейчас поменяет на 26.9195. Но пристрелка на Инвестинге пока в районе 26.84-85.