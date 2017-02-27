Цитрин написав:

kluychkooleg написав: А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые. А вы про цены в США в курсе? И на что этих 2000 хватит? Ну разве что машины и бензин дешевые.

В курсе, примерно в такую сумму и укладывался, без экономии. Кстати в одном из самых дорогих штатов.Не только машины и бензин дешевле, еще одежда там значительно дешевле, раза в 2-3. И не только дешевле, но и качественее.А теперь вопрос, средний рейт для всякого рода продаванов, кассиров и прочей обслуги - около 10-14 долларов в час - это те-же 2 тыс долларов в месяц, если не меньше. Так какой смысл работать, если те-же деньги можно получать не работая и живя в свое удовольствие?Вот именно это там сейчас и происходит. Народ увольняется и сидит на пособиях. И работать просто некому - дурных нет, прийдя к примеру в пиццерию или куда-то еще, можно столкнуться с объявлением что в связи с отсутствием персонала заведение пока закрыто. Или если попадешь, то будешь ждать пока единственный человек обслужит еще десяток желающих...А если повышать зарплаты - это еще больше ускорит инфляцию.