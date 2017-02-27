Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.
А евровым - еще больше.
Думаю, что Зебра рофлит, а вот вашему оптимизму можно только позавидовать.
2021-й - последний год дешевых денег. Когда Пауэлл говорит, что инфляция временная (transitory), он не гадает, не предполагает и не прогнозирует. Он раскрывает суть проводимой монетарной политики. ФРС начнет бороться с инфляцией самое позднее в 1-м квартале 2022-го, а ЕЦБ - в 3-м квартале 2022-го.
Участники рынка, видовавшие не первое QE в своей практике, тоже не верят ни в какие гиперы доллара и евро
zРадио написав:осеннюю ревальвацию 2019-го, вероятно, воспринимали как позитив, но именно это результировало падением внутреннего производства, поскольку импорт получил ценовое преимущество и частично заместил собой украинский продукт
свежий пример, меняю столярку, купил украинский лак не самый дешевый, когда нанёс смотрится красиво, но растворитель испарился и вместо него осталась полупрозрачная кашица похожая на 100 летнюю пыль. Ни о каком глянце речь не идёт. Снимаю её механически (шпателем) и еду покупать импортный лак. При каком курсе доллара украинский производитель порадует меня качеством? Ни при каком, потому что технологии и стандарты не соблюдаются, можно обратиться в суд который при нашем уровне коррупции 99% я проиграю. Такое промпроизводство обречено на падение, продукцию этого завода я больше не куплю. Идею поддержать этот завод ослаблением курса гривны считаю безумием.