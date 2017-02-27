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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8028802980308031>
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:50

  Denik написав:
  Zebra написав:Вообщем долларовым матрацам угрожает жестокая долларовая инфляция, за 5 лет обесценивание в 2 раза.

А евровым - еще больше.


Думаю, что Зебра рофлит, а вот вашему оптимизму можно только позавидовать.

2021-й - последний год дешевых денег. Когда Пауэлл говорит, что инфляция временная (transitory), он не гадает, не предполагает и не прогнозирует. Он раскрывает суть проводимой монетарной политики. ФРС начнет бороться с инфляцией самое позднее в 1-м квартале 2022-го, а ЕЦБ - в 3-м квартале 2022-го.

Участники рынка, видовавшие не первое QE в своей практике, тоже не верят ни в какие гиперы доллара и евро

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:осеннюю ревальвацию 2019-го, вероятно, воспринимали как позитив, но именно это результировало падением внутреннего производства, поскольку импорт получил ценовое преимущество и частично заместил собой украинский продукт
свежий пример, меняю столярку, купил украинский лак не самый дешевый, когда нанёс смотрится красиво, но растворитель испарился и вместо него осталась полупрозрачная кашица похожая на 100 летнюю пыль. Ни о каком глянце речь не идёт. Снимаю её механически (шпателем) и еду покупать импортный лак. При каком курсе доллара украинский производитель порадует меня качеством? Ни при каком, потому что технологии и стандарты не соблюдаются, можно обратиться в суд который при нашем уровне коррупции 99% я проиграю. Такое промпроизводство обречено на падение, продукцию этого завода я больше не куплю. Идею поддержать этот завод ослаблением курса гривны считаю безумием.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:09

vitaliian
когда начнем торговать за рубеж продукцией, а не сырьем, тогда качество будет на уровне. Надеюсь это случится раньше чем 50 лет пройдет.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:12

11:46
Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел

НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:14

  kluychkooleg написав:11:46
Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел

НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.

пора скупать?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Экспорт зерна вышел на нормальный тема (прошлого года)
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna

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Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:27

  sergia написав:
  kluychkooleg написав:11:46
Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел

НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.

пора скупать?


Вы так спрашиваете, как будто я ответ знаю :) И как будто на 27.50 того же самого не было.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
как будто мб должен или расти или падать, боковики тоже случаются)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:31

  Олежан написав:СМИ пишут что в августе будет новый локдаун

Разве это имеет какое-то значение для курса?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Олежан написав:СМИ пишут что в августе будет новый локдаун

Разве это имеет какое-то значение для курса?


Думаю, имеет. Например, в связи с падением деловой активности импортеров. Но это не точно.
kluychkooleg
 
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