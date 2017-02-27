|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:36
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
как будто мб должен или расти или падать, боковики тоже случаются)
Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:44
kluychkooleg написав:
Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
я выше привёл цитату г-на Шевченко о том что будет на межбанке с 1.08. Не в последнюю очередь сливались те кто понимает её смысл.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7986
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1452 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:49
sergia написав:
пора скупать?
Я ще минулого тижня почав.... - а цього - продовжую
Хоч мій прогноз дна на це літо був і є - 26,6Х
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1114
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7580
|2640209
|
Сер 28 лип, 2021 10:35
ЛОБ
|
|26782
|4593220
|
|
|965
|707100
|
|