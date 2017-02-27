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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8028802980308031
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:36

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
как будто мб должен или расти или падать, боковики тоже случаются)


Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:44

  kluychkooleg написав:Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...

я выше привёл цитату г-на Шевченко о том что будет на межбанке с 1.08. Не в последнюю очередь сливались те кто понимает её смысл.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergia написав:пора скупать?

Я ще минулого тижня почав.... - а цього - продовжую :D

Хоч мій прогноз дна на це літо був і є - 26,6Х
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