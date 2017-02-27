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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:36
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
как будто мб должен или расти или падать, боковики тоже случаются)
Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:44
kluychkooleg написав:
Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
я выше привёл цитату г-на Шевченко о том что будет на межбанке с 1.08. Не в последнюю очередь сливались те кто понимает её смысл.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:49
sergia написав:
пора скупать?
Я ще минулого тижня почав.... - а цього - продовжую
Хоч мій прогноз дна на це літо був і є - 26,6Х
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:52
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Ну пока несколько дней подряд пытались падать и этот боковик организовал НБУ. Как только покупатели понимают, что дешевле уже не будет, то ...
я выше привёл цитату г-на Шевченко о том что будет на межбанке с 1.08. Не в последнюю очередь сливались те кто понимает её смысл.
А можно ссылку на цитату, а тоя пропустил это сообщение?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:55
kluychkooleg написав:
А можно ссылку на цитату, а тоя пропустил это сообщение?
вы то прочитали но видимо дату упустилиviewtopic.php?p=5269068#p5269068
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vitaliian
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:01
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
А можно ссылку на цитату, а тоя пропустил это сообщение?
вы то прочитали но видимо дату упустилиviewtopic.php?p=5269068#p5269068
Да, вспомнил. Звучит угрожающе, но как это помешает НБУ выходить в других вариантах (как он это делал с понедельника), самому или через гос. банки?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:16
kluychkooleg написав:
11:46
Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел
НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
Говорить о том, что НБУ ушел не совсем корректно, а о том, сколько хотел - совсем некорректно.
С фиксированным бидом он и не выходил. Интервенция сегодня проводилась методом выбора лучшей цены, т.е. он действовал как обычный участник рынка. Естественно, когда котировки отскочили от того уровня, на котором НБУ выкупал, он выкупать перестал. Некоторое время его участники рынка не видели, но это не значит, что он не следит за рынком и не готов возобновить. Более того, он может просто выкупать менее активно, и участники рынка это не видят. Все таки режим тайной интервенции.
А хочет он ровно столько, сколько нужно выкупить для того, чтобы привести рынок к состоянию равновесия.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:19
kluychkooleg написав:
Да, вспомнил. Звучит угрожающе, но как это помешает НБУ выходить в других вариантах (как он это делал с понедельника), самому или через гос. банки?
я так понимаю тогда будут репутационные потери, формально есть много способов обойти свои же обещания.
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vitaliian
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:20
НБУ понижает сумму для ежедневных интервенций в ожидании транша от МВФ. Типа нам и так зайдет больше 2 ярдов долларов. Что понизит давление на ЗВР и облегчит текущие выплаты по долгам. Однако "ожидание" и "получение" - это немного разные вещи. Больше похоже, что НБУ хочет продолжить практику вытряхивания матрасов. Чем ниже курс, тем выгоднее для государства процесс изъятия валюты у народа. Особенно в преддверии начала ужесточения фин. политики ФРС. В мире доллар начнет скоро затяжной тред на укрепление.Вот наши и спешат завалить курс пониже сейчас, чтобы успеть скупить баксы подешевле. Видно очень им понравилась афера с курсом образца 2019 года.
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yuri_m
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:22
yuri_m написав:
Чем ниже курс, тем выгоднее для государства процесс изъятия валюты у народа.
почему только у населения? газ и бензины не за гривну покупаем, укрепление гривны немного притормозит инфляцию. Кто не сидит по уши в валюте будет в некотором плюсе.
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vitaliian
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