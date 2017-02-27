Додано: Сер 28 лип, 2021 13:16

kluychkooleg написав: 11:46

Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел



НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает. 11:46Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушелНБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.

Говорить о том, что НБУ ушел не совсем корректно, а о том, сколько хотел - совсем некорректно.С фиксированным бидом он и не выходил. Интервенция сегодня проводилась методом выбора лучшей цены, т.е. он действовал как обычный участник рынка. Естественно, когда котировки отскочили от того уровня, на котором НБУ выкупал, он выкупать перестал. Некоторое время его участники рынка не видели, но это не значит, что он не следит за рынком и не готов возобновить. Более того, он может просто выкупать менее активно, и участники рынка это не видят. Все таки режим тайной интервенции.А хочет он ровно столько, сколько нужно выкупить для того, чтобы привести рынок к состоянию равновесия.