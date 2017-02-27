Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

vitaliian написав: почему только у населения? газ и бензины не за гривну покупаем, укрепление гривны немного притормозит инфляцию. Кто не сидит по уши в валюте будет в некотором плюсе. почему только у населения? газ и бензины не за гривну покупаем, укрепление гривны немного притормозит инфляцию. Кто не сидит по уши в валюте будет в некотором плюсе.

Экспортеры сливают валюту только на текущие траты, остальное скирдуют в закрома. А вот населению придется сливать всё! Ибо на осень ожидается новый локдаун от "дельты", а значит снова все по домам. Нет работы - нет доходов. Нет доходов - проедай заначку, если еще осталась. Поэтому тут расчет больше на выгрузку матрасов у населения. Не зря же новый глава НБУ сокрушенно вещал, что у населения около 100 ярдов долларов под подушкой лежит без дела. Типа надо их как-то в оборот запустить. На депозиты не несут под почти нулевой процент. Вот и выходит, что проще вынудить людей отдать валюту по необходимости. Жрать-то всё равно за что-то надо! И коммуналку взлетевшую оплачивать тоже. Они под это дело и закон приняли о блокировке средств на счетах и картах. Типа если есть задолженность, то можно списывать деньги без согласия владельца счета. Вот народ и будет из последних сил платить за всё! Скидывать валюту, лишь бы в долги не влазить...