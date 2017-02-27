kluychkooleg написав:11:46 Национальный банк, похоже, купил столько, сколько хотел, и ушел
НБУ, похоже, добился своего, его уже больше часа, оказывается нет, а МБ не падает.
Говорить о том, что НБУ ушел не совсем корректно, а о том, сколько хотел - совсем некорректно. С фиксированным бидом он и не выходил. Интервенция сегодня проводилась методом выбора лучшей цены, т.е. он действовал как обычный участник рынка. Естественно, когда котировки отскочили от того уровня, на котором НБУ выкупал, он выкупать перестал. Некоторое время его участники рынка не видели, но это не значит, что он не следит за рынком и не готов возобновить. Более того, он может просто выкупать менее активно, и участники рынка это не видят. Все таки режим тайной интервенции. А хочет он ровно столько, сколько нужно выкупить для того, чтобы привести рынок к состоянию равновесия.
Привел. После обеда подскочили на 26.94. По наблюдениям НБУ нужно 3-4 дня, чтобы задавить постепенно сильное движение. Поэтому "поcтупать, как НБУ" в первые пару дней не разумно. Все IMHO.
vitaliian написав:почему только у населения? газ и бензины не за гривну покупаем, укрепление гривны немного притормозит инфляцию. Кто не сидит по уши в валюте будет в некотором плюсе.
Экспортеры сливают валюту только на текущие траты, остальное скирдуют в закрома. А вот населению придется сливать всё! Ибо на осень ожидается новый локдаун от "дельты", а значит снова все по домам. Нет работы - нет доходов. Нет доходов - проедай заначку, если еще осталась. Поэтому тут расчет больше на выгрузку матрасов у населения. Не зря же новый глава НБУ сокрушенно вещал, что у населения около 100 ярдов долларов под подушкой лежит без дела. Типа надо их как-то в оборот запустить. На депозиты не несут под почти нулевой процент. Вот и выходит, что проще вынудить людей отдать валюту по необходимости. Жрать-то всё равно за что-то надо! И коммуналку взлетевшую оплачивать тоже. Они под это дело и закон приняли о блокировке средств на счетах и картах. Типа если есть задолженность, то можно списывать деньги без согласия владельца счета. Вот народ и будет из последних сил платить за всё! Скидывать валюту, лишь бы в долги не влазить...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 28 лип, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Вы не правильно все понимаете. Но осень новый виток подорожания коммуналки +30-50% отопление. А еще газ стал по 16+ грн для промышленности за кубометр. Много продукции зависимы от цен на газ - будет дорожать хлеб, будет дорожать все.
yuri_m написав:НБУ понижает сумму для ежедневных интервенций в ожидании транша от МВФ. Типа нам и так зайдет больше 2 ярдов долларов. Что понизит давление на ЗВР и облегчит текущие выплаты по долгам. Однако "ожидание" и "получение" - это немного разные вещи. Больше похоже, что НБУ хочет продолжить практику вытряхивания матрасов. Чем ниже курс, тем выгоднее для государства процесс изъятия валюты у народа. Особенно в преддверии начала ужесточения фин. политики ФРС. В мире доллар начнет скоро затяжной тред на укрепление.Вот наши и спешат завалить курс пониже сейчас, чтобы успеть скупить баксы подешевле. Видно очень им понравилась афера с курсом образца 2019 года.
так зачем тогда НБУ "стеной" практически стоит сегодня и вчера на уровнях 26,84-26,90, не дает достигнуть очередной низсший уровень. А нет-здесь баланс соблюдается НБУ (чрезмерно низкий курс- меньше таможенных платежей, дефицит бюджета и т.д.)
vitaliian написав:Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.... з 1 серпня зменшимо планові обсяги щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup- ... tiki-12054
А может это надо читать по другому? "Курс доллара после 1 августа пойдет вверх, и НБУ не выгодно будет выкупать много валюты на росте". Типа резко снизим объемы, чтобы не разгонять сильно рост, и пусть растет дальше на рыночном спросе. Ведь для НБУ понятие "интервенция" - это и выкуп валюты за гривну, и продажа валюты из ЗВР. Да, сказано было именно про покупку валюты, но тут уже игра слов. Пока жмут курс вниз, поэтому и акцент был на покупки.
vitaliy_berdinskikh написав:будто были времена когда согласие требовалось
По физическим лицам раньше безакцептного списания никогда не было. Только по решению суда, и после апелляции.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 28 лип, 2021 14:07, всього редагувалось 3 разів.
GDV29 написав:так зачем тогда НБУ "стеной" практически стоит сегодня и вчера на уровнях 26,84-26,90, не дает достигнуть очередной низсший уровень
потому что много хороших людей хотят слить валюту подороже, перед анонсированным большим укреплением гривны. НБУ же не враг, выкупает сколько может так чтобы не раздувать пожар инфляции. Не то потом и 20% учётная ставка не спасёт.
yuri_m написав:По физическим лицам раньше безакцептного списания никогда не было. Только по решению суда, и после апелляции.
так это просто технологии идут вперёд, а не появилось что-то чего ранее не было.
Вон, дорастём до PSD2 будут у нас и direct credit и direct debit. В принципе уже сейчас, уже в прошлом и позапрошлом году было безакцептное списание сумм за подписку на услугу - там даже надписи нотариуса не надо, просто один раз даёшь согласие и потом платишь всё что выставят.