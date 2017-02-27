Додано: Сер 28 лип, 2021 14:33

Zebra написав: Пересичному от того, что зерно, олия, руда и прочий экспорт дорожают поправляя торговый баланс, ничего хорошего не светит - все равно на прилавках супермаркетов цены растут следом, как на газ и бензин.



Еще и электроэнергию обещают по 3,60 грн сделать. Всеобщая благодать будет, если еще и курс до 25 укрепят Пересичному от того, что зерно, олия, руда и прочий экспорт дорожают поправляя торговый баланс, ничего хорошего не светит - все равно на прилавках супермаркетов цены растут следом, как на газ и бензин.Еще и электроэнергию обещают по 3,60 грн сделать. Всеобщая благодать будет, если еще и курс до 25 укрепят

Это называется "скрытое налогообложение". Когда выкачивают деньги из населения через искусственное завышенные цены на продукты и услуги. У нас и так уже продукты стали почти в 1.5-2 раза дороже, чем в той же Польше. А коммунальные по соотношению к зарплатам превысили и все 2.5-3 раза. Сейчас если еще и курс опять погонят вниз, то выкачка денег из карманов пересичных станет просто гигантской. И это реально всё в валюте! Поскольку зарплаты ну никак не поспевают за ростом цен на всё. И населению придется жить всё больше за счет прошлых накоплений. Т.е. имеем снова операцию "Пылесос".По э/э опять перенесли повышение тарифов для населения на месяц. Боятся, суки, народного бунта! А может спецом на осень готовятся, чтобы сразу и газ, и э/э по карманам людям ударили?Короче пахнет всё это не хорошо. Скоро лопнет этот пузырь курса.