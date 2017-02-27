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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:16
sergia написав:vitaliian
когда начнем торговать за рубеж продукцией, а не сырьем, тогда качество будет на уровне. Надеюсь это случится раньше чем 50 лет пройдет.
На подобное можно надеяться если сейчас исполнилось 20 лет.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:16
Цитрин написав:
Расходы увеличиваются на +50% (коммуналка, газ, бензин, электричество), а экономия при хранении в гривне в лучшем случае +1%. Откуда плюсу взяться?
Тут можно говорить только о том, что потери чуть меньше будут, если перейти из доллара в гривну.
Вот это и есть повторение валютной аферы 2019 года. Когда все основные импортные ресурсы сильно дорожают и по цепочке дорожают все использующие их продукты и товары, но при этом курс отечественной валюты не падает, а наоборот растет. Кстати, какой там сейчас торговый баланс за июнь-июль? На руду и сталь цены уже пошли вниз. На растительное масло тоже. Зерновые только начали продавать. А бензин и газ еще не дешевеют. Итого наш экспорт начал дешеветь, чем уменьшает возможный профицит внешней торговли. Так откуда такой большой плюс, что гривна опять "самая стабильная и красивая"?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:21
vitaliian написав:
потому что много хороших людей хотят слить валюту подороже
Как много у нас в Украине, оказывается, хороших людей, гордость за страну распирает
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:22
yuri_m написав: Цитрин написав:
Расходы увеличиваются на +50% (коммуналка, газ, бензин, электричество), а экономия при хранении в гривне в лучшем случае +1%. Откуда плюсу взяться?
Тут можно говорить только о том, что потери чуть меньше будут, если перейти из доллара в гривну.
Вот это и есть повторение валютной аферы 2019 года. Когда все основные импортные ресурсы сильно дорожают и по цепочке дорожают все использующие их продукты и товары, но при этом курс отечественной валюты не падает, а наоборот растет. Кстати, какой там сейчас торговый баланс за июнь-июль? На руду и сталь цены уже пошли вниз. На растительное масло тоже. Зерновые только начали продавать. А бензин и газ еще не дешевеют. Итого наш экспорт начал дешеветь, чем уменьшает возможный профицит внешней торговли. Так откуда такой большой плюс, что гривна опять "самая стабильная и красивая"?
Пересичному от того, что зерно, олия, руда и прочий экспорт дорожают поправляя торговый баланс, ничего хорошего не светит - все равно на прилавках супермаркетов цены растут следом, как на газ и бензин.
Еще и электроэнергию обещают по 3,60 грн сделать. Всеобщая благодать будет, если еще и курс до 25 укрепят
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Zebra
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:33
Zebra написав:
Пересичному от того, что зерно, олия, руда и прочий экспорт дорожают поправляя торговый баланс, ничего хорошего не светит - все равно на прилавках супермаркетов цены растут следом, как на газ и бензин.
Еще и электроэнергию обещают по 3,60 грн сделать. Всеобщая благодать будет, если еще и курс до 25 укрепят
Это называется "скрытое налогообложение". Когда выкачивают деньги из населения через искусственное завышенные цены на продукты и услуги. У нас и так уже продукты стали почти в 1.5-2 раза дороже, чем в той же Польше. А коммунальные по соотношению к зарплатам превысили и все 2.5-3 раза. Сейчас если еще и курс опять погонят вниз, то выкачка денег из карманов пересичных станет просто гигантской. И это реально всё в валюте! Поскольку зарплаты ну никак не поспевают за ростом цен на всё. И населению придется жить всё больше за счет прошлых накоплений. Т.е. имеем снова операцию "Пылесос".
По э/э опять перенесли повышение тарифов для населения на месяц. Боятся, суки, народного бунта! А может спецом на осень готовятся, чтобы сразу и газ, и э/э по карманам людям ударили?
Короче пахнет всё это не хорошо. Скоро лопнет этот пузырь курса.
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yuri_m
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:33
yuri_m написав:
Не зря же новый глава НБУ сокрушенно вещал, что у населения около 100 ярдов долларов под подушкой лежит без дела. Типа надо их как-то в оборот запустить. На депозиты не несут под почти нулевой процент. Вот и выходит, что проще вынудить людей отдать валюту по необходимости. Жрать-то всё равно за что-то надо! И коммуналку взлетевшую оплачивать тоже. Они под это дело и закон приняли о блокировке средств на счетах и картах. Типа если есть задолженность, то можно списывать деньги без согласия владельца счета. Вот народ и будет из последних сил платить за всё! Скидывать валюту, лишь бы в долги не влазить...
Ну да каску продам и оливец, заплачу комуну и буду слюнявить палец и вести записи. Принятие подобных мер в законодательном порядке ничего общего с законом не имеет и говорит о том, что средства из банков выносят и будут выносить. Подобноые перекосы когда комуналка сравнялась с минималкой и каждому второму нужна субсидия - путь в никуда. Растет число попросивших убежище в той же Польше. С вакцинацией полный пшик, несмотря на сводки.
Востаннє редагувалось Прораб
в Сер 28 лип, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:44
yuri_m написав:
Короче пахнет всё это не хорошо. Скоро лопнет этот пузырь курса.
Абстрагируйтесь. Я пришел к выводу, что пошел процесс обесценивания валютных сбережений по всему миру.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:45
yuri_m написав:
просе. Ведь для НБУ понятие "интервенция" - это и выкуп валюты за гривну, и продажа валюты из ЗВР
там чётко написано " інтервенцій із купівлі валюти"
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vitaliian
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:47
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50
Удалось банк Львов при курсе 26.90 на лопатки положить? А то у них уже 26.95.
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