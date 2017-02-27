Додано: Сер 28 лип, 2021 15:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................28.07.2021...........29.07.2021

дата розрахунку...............27.07.2021............28.07.2021

Євро..................................31,7814.................31,7021...-0.25%

Долар США.......................26,906...................26,8628...-0.16%

После полудня доллар отыграл больше копейки.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же стали осторожно опускаться, но после снижения на 1 копейку на рынке появился НБУ и не пустил дальше. Только после этого участники рынка приступили к традиционному утреннему кофе. Потом медленно вернулись к уровню открытия, чтобы не дразнить регулятора. Простояв 45 минут в равновесии, снова продемонстрировали желание идти вниз, но уже более осторожно, всего на полкопейки.

В мире доллар продолжает смотреть вниз.

Справочный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650, что на полкопейки ниже открытия.

После полудня опустились еще на полкопейки, вернувшись к уровню, на котором падение остановил НБУ, и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. Похоже, малая величина дневного падения, после которого вмешался НБУ, убедила выжидавших покупателей выйти на рынок. За час выросли на 5 копеек, после чего на полкопейки откатились и сразу же возобновили рост. Серьезное влияние послеобеденного роста на итоговый курс говорит о необычно долгом периоде активной торговли. В сочетании с сообщениями о весьма существенных оборотах до обеда это дает возможность предположить, что итоговые обороты окажутся непривычно высокими. Но об этом мы узнаем только в пятницу.

В мире доллар также пошел в рост, но у нас он растет быстрее.

Официальный курс встретили котировками 26.9000 - 26.9200. За день выросли на 5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.6851 (-7) -82

2019 - 25.4397 (-5) +143



2018 - 26.7615 (+11)

2017 - 25.9156 (+1)