ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.07.2021...........29.07.2021
дата розрахунку...............27.07.2021............28.07.2021
Євро..................................31,7814.................31,7021...-0.25%
Долар США.......................26,906...................26,8628...-0.16%
После полудня доллар отыграл больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же стали осторожно опускаться, но после снижения на 1 копейку на рынке появился НБУ и не пустил дальше. Только после этого участники рынка приступили к традиционному утреннему кофе. Потом медленно вернулись к уровню открытия, чтобы не дразнить регулятора. Простояв 45 минут в равновесии, снова продемонстрировали желание идти вниз, но уже более осторожно, всего на полкопейки.
В мире доллар продолжает смотреть вниз.
Справочный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650, что на полкопейки ниже открытия.
После полудня опустились еще на полкопейки, вернувшись к уровню, на котором падение остановил НБУ, и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. Похоже, малая величина дневного падения, после которого вмешался НБУ, убедила выжидавших покупателей выйти на рынок. За час выросли на 5 копеек, после чего на полкопейки откатились и сразу же возобновили рост. Серьезное влияние послеобеденного роста на итоговый курс говорит о необычно долгом периоде активной торговли. В сочетании с сообщениями о весьма существенных оборотах до обеда это дает возможность предположить, что итоговые обороты окажутся непривычно высокими. Но об этом мы узнаем только в пятницу.
В мире доллар также пошел в рост, но у нас он растет быстрее.
Официальный курс встретили котировками 26.9000 - 26.9200. За день выросли на 5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.6851 (-7) -82
2019 - 25.4397 (-5) +143
2018 - 26.7615 (+11)
2017 - 25.9156 (+1)
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:14
Погашение ОВГЗ 28 июля 2021UAH (гривна) UA4000186514
Срок обращения (дней) 2514
Номинальный уровень доходности (%) 14,30
Купонная ставка 71,50
Количество 1 170 900
Танцуй на 25.9
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Погашение ОВГЗ в августе 2021 Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 среднесрочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долгосрочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долгосрочные 14,30
Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 среднесрочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долгосрочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долгосрочные 14,30
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 28 лип, 2021 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
kluychkooleg
та же ситуация - в прошлом году расходы снизились, т.к. дети на учёбу не ездили, шмоток меньше покупали, в рестораны не ходили. Купили 2-ю машинку (б/у), сейчас прибарахлились на отпуск в Грецию тратить залежалые евры
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