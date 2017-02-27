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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8031803280338034
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.07.2021...........29.07.2021
дата розрахунку...............27.07.2021............28.07.2021
Євро..................................31,7814.................31,7021...-0.25%
Долар США.......................26,906...................26,8628...-0.16%
После полудня доллар отыграл больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же стали осторожно опускаться, но после снижения на 1 копейку на рынке появился НБУ и не пустил дальше. Только после этого участники рынка приступили к традиционному утреннему кофе. Потом медленно вернулись к уровню открытия, чтобы не дразнить регулятора. Простояв 45 минут в равновесии, снова продемонстрировали желание идти вниз, но уже более осторожно, всего на полкопейки.
В мире доллар продолжает смотреть вниз.
Справочный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650, что на полкопейки ниже открытия.
После полудня опустились еще на полкопейки, вернувшись к уровню, на котором падение остановил НБУ, и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. Похоже, малая величина дневного падения, после которого вмешался НБУ, убедила выжидавших покупателей выйти на рынок. За час выросли на 5 копеек, после чего на полкопейки откатились и сразу же возобновили рост. Серьезное влияние послеобеденного роста на итоговый курс говорит о необычно долгом периоде активной торговли. В сочетании с сообщениями о весьма существенных оборотах до обеда это дает возможность предположить, что итоговые обороты окажутся непривычно высокими. Но об этом мы узнаем только в пятницу.
В мире доллар также пошел в рост, но у нас он растет быстрее.
Официальный курс встретили котировками 26.9000 - 26.9200. За день выросли на 5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.6851 (-7) -82
2019 - 25.4397 (-5) +143

2018 - 26.7615 (+11)
2017 - 25.9156 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:14

Погашение ОВГЗ 28 июля 2021UAH (гривна) UA4000186514
Срок обращения (дней) 2514
Номинальный уровень доходности (%) 14,30
Купонная ставка 71,50
Количество 1 170 900

Танцуй на 25.9 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

---------------------------------------------

Погашение ОВГЗ в августе 2021 Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 средне­срочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долго­срочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долго­срочные 14,30

Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 средне­срочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долго­срочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долго­срочные 14,30
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 28 лип, 2021 15:19, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Дмитро Боярчук. Цитата:
"Що в цьому контексті бачать українські лідери і які висновки вони роблять? Вони бачать, що ціни на наш експорт пруть як не в себе (наслідок друку грошей), вони бачать, що закидаєш в пул інвесторів гачок без наживки і витягуєш нове розміщення Єврооблігацій (наслідок друку грошей), вони бачать, що МВФ можна навіть голу дупу показувати, а МВФ все-рівно дає гроші (ще $2.73 ярда від додаткового друку спеціальних прав запозичень; так, МВФ теж друкує гроші).


Лідер вважає, що показує то, що треба:
«Сьогодні о 17:00 у мене телефонний дзвінок з директором-розпорядником МВФ Георгієвою. Сьогодні ми поговоримо, що готово, ще не готове. Ми сьогодні на вирішальній стадії», – сказав президент.
У ході виступу на форумі «Україна 30» він зазначив, що Україна готова отримати новий транш МВФ. оскільки виконала всі зобов'язання.
«Все, що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми почали, вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менше ми пройшли і реформу Служби безпеки України... Вважаю, що ми готові до отримання траншу», – сказав Зеленський. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajina-gotova ... 72164.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:19

Взял ещё часть по 26.95, тем самым усреднил курс покупки до 27.15. Средний курс последних покупок был 27.27, до этого была сдача по 27.27 купленного по 26.98. Если не считать профит от сдачи, средний курс покупки получится в районе 26.97. Пока ещё гривны больше, чем валюты.

Не думаю, что НБУ даст опуститься сильно ниже текущего уровня, по крайней мере, в середине июня дно было где-то в этом районе.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:23

  Striker написав:Взял ещё часть по 26.95, тем самым усреднил курс покупки до 27.15. Средний курс последних покупок был 27.27, до этого была сдача по 27.27 купленного по 26.98. Если не считать профит от сдачи, средний курс покупки получится в районе 26.97. Пока ещё гривны больше, чем валюты.

Не думаю, что НБУ даст опуститься сильно ниже текущего уровня, по крайней мере, в середине июня дно было где-то в этом районе.

В 26,50-26,80 не верите в тек. году? :)
GDV29
 
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