ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.07.2021...........29.07.2021
дата розрахунку...............27.07.2021............28.07.2021
Євро..................................31,7814.................31,7021...-0.25%
Долар США.......................26,906...................26,8628...-0.16%
После полудня доллар отыграл больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же стали осторожно опускаться, но после снижения на 1 копейку на рынке появился НБУ и не пустил дальше. Только после этого участники рынка приступили к традиционному утреннему кофе. Потом медленно вернулись к уровню открытия, чтобы не дразнить регулятора. Простояв 45 минут в равновесии, снова продемонстрировали желание идти вниз, но уже более осторожно, всего на полкопейки.
В мире доллар продолжает смотреть вниз.
Справочный курс встретили котировками 26.8450 - 26.8650, что на полкопейки ниже открытия.
После полудня опустились еще на полкопейки, вернувшись к уровню, на котором падение остановил НБУ, и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. Похоже, малая величина дневного падения, после которого вмешался НБУ, убедила выжидавших покупателей выйти на рынок. За час выросли на 5 копеек, после чего на полкопейки откатились и сразу же возобновили рост. Серьезное влияние послеобеденного роста на итоговый курс говорит о необычно долгом периоде активной торговли. В сочетании с сообщениями о весьма существенных оборотах до обеда это дает возможность предположить, что итоговые обороты окажутся непривычно высокими. Но об этом мы узнаем только в пятницу.
В мире доллар также пошел в рост, но у нас он растет быстрее.
Официальный курс встретили котировками 26.9000 - 26.9200. За день выросли на 5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.6851 (-7) -82
2019 - 25.4397 (-5) +143
2018 - 26.7615 (+11)
2017 - 25.9156 (+1)
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:14
Погашение ОВГЗ 28 июля 2021UAH (гривна) UA4000186514
Срок обращения (дней) 2514
Номинальный уровень доходности (%) 14,30
Купонная ставка 71,50
Количество 1 170 900
Танцуй на 25.9
---------------------------------------------
Погашение ОВГЗ в августе 2021 Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 среднесрочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долгосрочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долгосрочные 14,30
Валюта Код ISIN Срок Номинальная
доходность (%)
11.08.2021
UAH (гривна) UA4000195176 среднесрочные 16,00
18.08.2021
UAH (гривна) UA4000186258 долгосрочные 14,30
25.08.2021
UAH (гривна) UA4000186480 долгосрочные 14,30
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 28 лип, 2021 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 28 лип, 2021 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лідер вважає, що показує то, що треба:
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:19
Взял ещё часть по 26.95, тем самым усреднил курс покупки до 27.15. Средний курс последних покупок был 27.27, до этого была сдача по 27.27 купленного по 26.98. Если не считать профит от сдачи, средний курс покупки получится в районе 26.97. Пока ещё гривны больше, чем валюты.
Не думаю, что НБУ даст опуститься сильно ниже текущего уровня, по крайней мере, в середине июня дно было где-то в этом районе.
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:23
В 26,50-26,80 не верите в тек. году?
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:27
Межбанк: курс доллара пошел вверх
Валютные торги в среду проходили очень активно и даже драматично. Утро начиналось по уже отработанному сценарию последних дней – предложение превышало спрос, курс доллара начал снижаться и вскоре на торгах появился Нацбанк с покупкой валюты по цене не выше 26,84 гривны.
Он достаточно быстро справился с задачей удержания курса от дальнейшего проседания. Покупатели были вынуждены ставить котировки выше его ценника, а продавцы стали постепенно поднимать свои котировки. В итоге – с утренних 26,85/26,87 к 12 часам курс просел до 26,845/26,865 гривен, но дальше уже особо не снижался.
После ухода регулятора котировки еще кратковременно понизились до 26,84/26,86 до конца обеда, но особого избытка предложения уже не ощущалось. А вот покупателей на межбанке стало значительно больше. По слухам на межбанке – это стали выходить получатели возмещений НДС и это кардинально изменило весь расклад на межбанке. На фоне низкого еще оставшегося предложения, увеличение спроса быстро привело к взлету котировок до 26,89/26,91 к 15 часам и до 26,92/26,94 гривен к концу сессии. На этом неплохо заработал Укргазбанк, который воспользовался ситуацией и около 15 часов вышел с продажей доллара по максимально высоким котировкам.
Ажиотажа среди запоздавших покупателей не было, но и былого еще утреннего спокойствия уже тоже не наблюдалось.
Если бы регулятор после обеда продал хотя бы часть своей валюты, выкупленной за последние несколько дней, дальнейшего скачка котировок вообще бы не произошло.
Главные события 28 июля на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 7 копеек — с 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен.
Нацбанк утром выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,84 гривен, а нехватка предложения во второй половине дня привела к росту котировок до конца сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8516 гривен, а официальный курс на 29 июля 2021 года установлен на уровне 26,8628 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:33
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:39
Не думаю. Такий фінт вухами може серйозно завадити збору врожаю і його експорту. По ВУЗах ходить інформація досить правдива, що студентів розженуть по хатах (разом з школярами) в кінці вересня чи середині жовтня. Мабуть так і початок чергового локдауну можна позначити. Це пригнітить імпорт. Підприємствам, де більшість працівників буде вакциновано, дозволять спокійно працювати. Допомоги іншим може й прикрутять з поясненням: А чому не вакцинувалися? Ми надали безкоштовну вакцину і можливість...
Тут кілька слів про "страшну економічну кризу в світі"
По курсу, сьогоднішній день став яскравим доказом повного розбалансування в діях держфінустанов. НБУ зібрав надлишок, колеги "через дорогу" компенсували ПДВ. Спровокований дефіцит валюти. Але вихід особливого васала дає надію на те, що цього разу повернення над 27 ще не в планах НБУ. Експортну валюту хочуть викупити не дорого. І лишньої грн емітувати не хочуть... Але робити істерик з того, що бакс не падає по 10-15-20 коп щодня не треба.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разве хоть один локдаун запрещал работы в поле? И грузовые поезда спокойно ездили, в отличии от пассажирских. И грузовики мотались, не смотря на запрет автобусов.
Мы не Великобритания: у нас даже самый суровый локдаун весной 2020-го был для городов, но не для сёл.
|