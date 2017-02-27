Додано: Сер 28 лип, 2021 17:27

Валютные торги в среду проходили очень активно и даже драматично. Утро начиналось по уже отработанному сценарию последних дней – предложение превышало спрос, курс доллара начал снижаться и вскоре на торгах появился Нацбанк с покупкой валюты по цене не выше 26,84 гривны.



Он достаточно быстро справился с задачей удержания курса от дальнейшего проседания. Покупатели были вынуждены ставить котировки выше его ценника, а продавцы стали постепенно поднимать свои котировки. В итоге – с утренних 26,85/26,87 к 12 часам курс просел до 26,845/26,865 гривен, но дальше уже особо не снижался.



После ухода регулятора котировки еще кратковременно понизились до 26,84/26,86 до конца обеда, но особого избытка предложения уже не ощущалось. А вот покупателей на межбанке стало значительно больше. По слухам на межбанке – это стали выходить получатели возмещений НДС и это кардинально изменило весь расклад на межбанке. На фоне низкого еще оставшегося предложения, увеличение спроса быстро привело к взлету котировок до 26,89/26,91 к 15 часам и до 26,92/26,94 гривен к концу сессии. На этом неплохо заработал Укргазбанк, который воспользовался ситуацией и около 15 часов вышел с продажей доллара по максимально высоким котировкам.



Ажиотажа среди запоздавших покупателей не было, но и былого еще утреннего спокойствия уже тоже не наблюдалось.



Если бы регулятор после обеда продал хотя бы часть своей валюты, выкупленной за последние несколько дней, дальнейшего скачка котировок вообще бы не произошло.

Главные события 28 июля на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 7 копеек — с 26,85/26,87 до 26,92/26,94 гривен.



Нацбанк утром выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,84 гривен, а нехватка предложения во второй половине дня привела к росту котировок до конца сессии.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8516 гривен, а официальный курс на 29 июля 2021 года установлен на уровне 26,8628 гривен за доллар.