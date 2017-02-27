Тут, наверно, стоит подчеркнуть, что это был вассал тех самых коллег "через дорогу", которые заинтересованы в укреплении гривны еще меньше, чем НБУ. Степень влияния НБУ на госбанки принято сильно преувеличивать.
Впрочем, он достаточно самостоятелен, чтобы принимать решения о выходе на МБ, да и заявка может быть клиентской. Судя по графику, продал он не очень много.
Изменение направления движения выглядит значительно естественнее, чем движение в одну сторону много дней подряд. Отложенный в ожидании дальнейшего снижения спрос должен рано или поздно выплескиваться на рынок. Это не повод для обвинений в несогласованности. НДС возвращают каждый месяц, и рынок давно этот фактор учитывает. Да и никто из них не ставит себе целью укрепление гривны, что хорошо. Более того, предпосылок для укрепления столько, что с ним стоит бороться.
Кроме того, мне кажется, что кроме непосредственного торможения динамики, НБУ вполне умышленно время от времени высаживает ждунов, чтобы не создавать слишком большие перекосы. Это профилактика чрезмерных колебаний.
А для истерик нет повода, даже если курс уйдет выше 27. Мы сейчас ниже графика прошлого года.
Самый суровый локдаун был для жителей сел, работающих в городах.