Додано: Сер 28 лип, 2021 19:29

orest написав: НБУ зібрав надлишок, колеги "через дорогу" компенсували ПДВ. Спровокований дефіцит валюти. Але вихід особливого васала дає надію на те, що цього разу повернення над 27 ще не в планах НБУ. НБУ зібрав надлишок, колеги "через дорогу" компенсували ПДВ. Спровокований дефіцит валюти. Але вихід особливого васала дає надію на те, що цього разу повернення над 27 ще не в планах НБУ.

vitaliy_berdinskikh написав: Мы не Великобритания: у нас даже самый суровый локдаун весной 2020-го был для городов, но не для сёл. Мы не Великобритания: у нас даже самый суровый локдаун весной 2020-го был для городов, но не для сёл.

Тут, наверно, стоит подчеркнуть, что это был вассал тех самых коллег "через дорогу", которые заинтересованы в укреплении гривны еще меньше, чем НБУ. Степень влияния НБУ на госбанки принято сильно преувеличивать.Впрочем, он достаточно самостоятелен, чтобы принимать решения о выходе на МБ, да и заявка может быть клиентской. Судя по графику, продал он не очень много.Изменение направления движения выглядит значительно естественнее, чем движение в одну сторону много дней подряд. Отложенный в ожидании дальнейшего снижения спрос должен рано или поздно выплескиваться на рынок. Это не повод для обвинений в несогласованности. НДС возвращают каждый месяц, и рынок давно этот фактор учитывает. Да и никто из них не ставит себе целью укрепление гривны, что хорошо. Более того, предпосылок для укрепления столько, что с ним стоит бороться.Кроме того, мне кажется, что кроме непосредственного торможения динамики, НБУ вполне умышленно время от времени высаживает ждунов, чтобы не создавать слишком большие перекосы. Это профилактика чрезмерных колебаний.А для истерик нет повода, даже если курс уйдет выше 27. Мы сейчас ниже графика прошлого года.Самый суровый локдаун был для жителей сел, работающих в городах.