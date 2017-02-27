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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8032803380348035
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:НБУ зібрав надлишок, колеги "через дорогу" компенсували ПДВ. Спровокований дефіцит валюти. Але вихід особливого васала дає надію на те, що цього разу повернення над 27 ще не в планах НБУ.

Тут, наверно, стоит подчеркнуть, что это был вассал тех самых коллег "через дорогу", которые заинтересованы в укреплении гривны еще меньше, чем НБУ. Степень влияния НБУ на госбанки принято сильно преувеличивать.
Впрочем, он достаточно самостоятелен, чтобы принимать решения о выходе на МБ, да и заявка может быть клиентской. Судя по графику, продал он не очень много.

Изменение направления движения выглядит значительно естественнее, чем движение в одну сторону много дней подряд. Отложенный в ожидании дальнейшего снижения спрос должен рано или поздно выплескиваться на рынок. Это не повод для обвинений в несогласованности. НДС возвращают каждый месяц, и рынок давно этот фактор учитывает. Да и никто из них не ставит себе целью укрепление гривны, что хорошо. Более того, предпосылок для укрепления столько, что с ним стоит бороться.
Кроме того, мне кажется, что кроме непосредственного торможения динамики, НБУ вполне умышленно время от времени высаживает ждунов, чтобы не создавать слишком большие перекосы. Это профилактика чрезмерных колебаний.

А для истерик нет повода, даже если курс уйдет выше 27. Мы сейчас ниже графика прошлого года.

  vitaliy_berdinskikh написав:Мы не Великобритания: у нас даже самый суровый локдаун весной 2020-го был для городов, но не для сёл.

Самый суровый локдаун был для жителей сел, работающих в городах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:43

Сибарит Переконали, погоджуюся ;)
orest
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:53

FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Місія МВФ приїде до нас у вересні.
https://mobile.twitter.com/kgeorgieva/s ... 5299540996
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 00:38

  zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим

Обратите внимание на новенькое:
"...ФРС объявила о запуске операций РЕПО.
Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%.
ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля".
http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html

Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.
Igneus
 
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