orest написав:НБУ зібрав надлишок, колеги "через дорогу" компенсували ПДВ. Спровокований дефіцит валюти. Але вихід особливого васала дає надію на те, що цього разу повернення над 27 ще не в планах НБУ.
Тут, наверно, стоит подчеркнуть, что это был вассал тех самых коллег "через дорогу", которые заинтересованы в укреплении гривны еще меньше, чем НБУ. Степень влияния НБУ на госбанки принято сильно преувеличивать. Впрочем, он достаточно самостоятелен, чтобы принимать решения о выходе на МБ, да и заявка может быть клиентской. Судя по графику, продал он не очень много.
Изменение направления движения выглядит значительно естественнее, чем движение в одну сторону много дней подряд. Отложенный в ожидании дальнейшего снижения спрос должен рано или поздно выплескиваться на рынок. Это не повод для обвинений в несогласованности. НДС возвращают каждый месяц, и рынок давно этот фактор учитывает. Да и никто из них не ставит себе целью укрепление гривны, что хорошо. Более того, предпосылок для укрепления столько, что с ним стоит бороться. Кроме того, мне кажется, что кроме непосредственного торможения динамики, НБУ вполне умышленно время от времени высаживает ждунов, чтобы не создавать слишком большие перекосы. Это профилактика чрезмерных колебаний.
А для истерик нет повода, даже если курс уйдет выше 27. Мы сейчас ниже графика прошлого года.
vitaliy_berdinskikh написав:Мы не Великобритания: у нас даже самый суровый локдаун весной 2020-го был для городов, но не для сёл.
Самый суровый локдаун был для жителей сел, работающих в городах.
FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
Обратите внимание на новенькое: "...ФРС объявила о запуске операций РЕПО. Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%. ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля". http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html
Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.
yuri_m написав:Кстати, какой там сейчас торговый баланс за июнь-июль? На руду и сталь цены уже пошли вниз. На растительное масло тоже. Зерновые только начали продавать. А бензин и газ еще не дешевеют. Итого наш экспорт начал дешеветь, чем уменьшает возможный профицит внешней торговли.
Не начала сталь и руда дешеветь. Цены +/- стабильны несмотря на все заклинания властей Китая. Фьючерсы на сталь в Китае практически не изменились https://www.metaltorg.ru/n/9B05D3
Фбючерсы на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 0,1% до 5 680 юаней ($873,15) за тонну, а горячекатаный рулон подешевел на 0,2% до 5 961 юаня за тонну. Железная руда на сингапурской бирже подскочила на 2% до $196,80 за тонну, при этом заметное восстановление рентабельности стали в Китае подняло настроение рынка. Коксующийся уголь в Далянь подорожал на 2,4% до рекордного уровня в 2205 юаней за тонну, в то время как кокс подорожал на 2,9% до 2 955 юаней за тонну, самого высокого уровня с 10 мая, чему способствовали проблемы с поставками.
Мое мнение, что в Китае перегреты цены не на ЖРС, а на уголь. Майнинг криптовалют приводил у высокому спросу на энергетический уголь. И был отток кадров/финансов из проектов по добыче коксующегося угля в пользу энергетического. Теперь и имеем ситуацию: в Китае, где никогда не было проблем с углем цены на коксующийся уголь в 2 раза выше мировых, которые в свою цену выросли раза в полтора за последние полгода... Цены на зерно - стабильные. Пшеница 245 долларов FOB, прошлый сезон начинали с 200. https://latifundist.com/novosti/56074-e ... n-i-inerco По масличным - цены просто ушли со спекулятивных пиков, но держатся на высоком уровне 17000-18000 и не видно факторов из-за которых цены могут рухнуть.
пока они едут я вчера за последние купил в коморку по 27 итого два захода по 27,05 и 27,00 в этом году суммы писать не стану - я бедный старый одессит
26.95-26.97/27.03-27.05
Пам'ять про минулі події робить своє . І ніби розумієш, що причин для девальвації в найближчі кілька місяців не має. І ніби розумієш, що швидше за все недоотримаєш прибуток (в доларі). Але все одно, купляєш, бо так спокійніше і не відволікає від справ або відпочинку (постійно тримати руку на пульсі не завжди вдається)
ПС: Прошу сприймати новину, яку я пере-постив, як просто новину. Це не позитив, бо приїзд місії ще нічого не ґарантує і не негатив, бо все ж таки приїдуть.