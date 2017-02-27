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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8033803480358036
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:43

  odessit2007 написав:
  Realist написав:Місія МВФ приїде до нас у вересні.
https://mobile.twitter.com/kgeorgieva/s ... 5299540996

пока они едут я вчера за последние купил в коморку по 27
итого два захода
по 27,05 и 27,00 в этом году
суммы писать не стану - я бедный старый одессит :roll:

26.95-26.97/27.03-27.05

Продайте назад эти доллары и у Вас опять будут деньги
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:43

Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?

Вчера - коррекция. Тренд - все равно вниз. Нужно несколько дней чтобы население свыклось с ценником 26.ХХ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:52

  Igneus написав:
  zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим

Обратите внимание на новенькое:
"...ФРС объявила о запуске операций РЕПО.
Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%.
ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля".
http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html

Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.


Что опять новое куе?
Не может быть :mrgreen:
Ведь маленьким мальчикам обещали что-то там зажимать и ужесточать "скоро".
Главное верить в честность ФРС, так и незаметно пенсия постучится в двери, будут совсем другие доходы, умноженные на букет хронических заболеваний, тогда уже точно придёт осознание, что скоро переводится как никогда :)

Наверное сегодня толпа не переводящихся оленей вынесет курс хорошо выше 27, согласен с умными людьми, что минимум по курсу будем копать под квартальную уплату налогов около 20-хх чисел августа))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:06

Подскажите , а когда usd/uah грохнится в плинтус ???

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:17

  sani_2012 написав:Подскажите , а когда usd/uah грохнится в плинтус ???

*Відправлено з Чату

Вчера
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:21

26.88

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:59

...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 лип, 2021 10:08, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:01

  Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?

вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.
vitaliian
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