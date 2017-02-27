zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
Обратите внимание на новенькое: "...ФРС объявила о запуске операций РЕПО. Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%. ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля". http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html
Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.
Что опять новое куе? Не может быть Ведь маленьким мальчикам обещали что-то там зажимать и ужесточать "скоро". Главное верить в честность ФРС, так и незаметно пенсия постучится в двери, будут совсем другие доходы, умноженные на букет хронических заболеваний, тогда уже точно придёт осознание, что скоро переводится как никогда
Наверное сегодня толпа не переводящихся оленей вынесет курс хорошо выше 27, согласен с умными людьми, что минимум по курсу будем копать под квартальную уплату налогов около 20-хх чисел августа))
Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.