Додано: Чет 29 лип, 2021 09:59

Igneus написав: zРадио написав: FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим

Обратите внимание на новенькое:

"...ФРС объявила о запуске операций РЕПО.

Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%.

ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля".

http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html



Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля. Обратите внимание на новенькое:"...ФРС объявила о запуске операций РЕПО.Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%.ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля".Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.

Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:The Federal Open Market Committee on Wednesday announced the establishment of two standing repurchase agreement (repo) facilities—a domestic standing repo facility (SRF) and a repo facility for foreign and international monetary authorities (FIMA repo facility). These facilities will serve as backstops in money markets to support the effective implementation of monetary policy and smooth market functioning.Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions.Under the FIMA repo facility, the Federal Reserve will enter into overnight repurchase agreements as needed with foreign official institutions against their holdings of Treasury securities maintained in custody at the Federal Reserve Bank of New York. The rate for this facility will be set initially at 25 basis points with a per counterparty limit of $60 billion. By creating a temporary source of dollar liquidity for FIMA account holders, the facility can help address pressures in global dollar funding markets that could otherwise affect financial market conditions in the United StatesЧто получается:- текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом;- FIMA - инструмент фондирования, который потребуется иностранным банкам в условиях оттока долларового капитала, что косвенным образом поддержит и корреспондирующие банки США.Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение