Додано: Чет 29 лип, 2021 10:47

zРадио написав:

Рекомендую быть более переборчивым с информацией Рекомендую быть более переборчивым с информацией

Напомнило мудрый анекдот от ДС, когда у рэбэ спрашивали о длине начнушки, которую следует надеть в первую брачную ночь, ответ был -не имеет значения, итог будет одинаков.Так и тут, напоминает сберкассу совка, люди жили впроголодь, но несли на книжки, чтобы жить хорошо, но когда-то потом.Так и ФРС разводит всех как котят, будем делать наши фантики дороже, но когда-то потом, а за последние 13 лет придумав столько куе, что все монетаристы перевернулись в гробах со стонами: а что так можно было?((За графиками не видно смысла... Немецкая пословица гласит: смотри на дела, а не на слова.Да и как амеры выходили после войны от кабалы долгов и соотношения госдолгов к ВВП выше 100%, правильно - инфляцией.Сейчас будет по-другому? Да любой ребёнок скажет "дядя что ты куришь"((