zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
Обратите внимание на новенькое: "...ФРС объявила о запуске операций РЕПО. Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%. ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля". http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html
Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.
Что опять новое куе? Не может быть Ведь маленьким мальчикам обещали что-то там зажимать и ужесточать "скоро". Главное верить в честность ФРС, так и незаметно пенсия постучится в двери, будут совсем другие доходы, умноженные на букет хронических заболеваний, тогда уже точно придёт осознание, что скоро переводится как никогда
Наверное сегодня толпа не переводящихся оленей вынесет курс хорошо выше 27, согласен с умными людьми, что минимум по курсу будем копать под квартальную уплату налогов около 20-хх чисел августа))
zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), рынок труда уже сильный, рост ВВП - очень сильный, инфляция - "примечательно" высокая и сохранится таковой ближайшие месяцы, будущие волны ковида - не проблема для экономики, о начале тейперинга сообщим
Обратите внимание на новенькое: "...ФРС объявила о запуске операций РЕПО. Ставка по операциям РЕПО будет составлять 0,25%. ФРС заявила, что лимит для операций РЕПО составляет 500 млрд. долларов, операции начнутся с 29 июля". http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/239235.html
Таким образом, это, кроме сохранения ежемесячного выкупа по 120 млрд.долл., еще будут печатать 500 млрд.долл. уже с 29 июля.
Блумберг вчера написал, что это, напротив, reverse repo (RRP). Сегодня статьи нет, и я пошел читать первоисточник:
The Federal Open Market Committee on Wednesday announced the establishment of two standing repurchase agreement (repo) facilities—a domestic standing repo facility (SRF) and a repo facility for foreign and international monetary authorities (FIMA repo facility). These facilities will serve as backstops in money markets to support the effective implementation of monetary policy and smooth market functioning. Under the SRF, the Federal Reserve will conduct daily overnight repo operations against Treasury securities, agency debt securities, and agency mortgage-backed securities, with a maximum operation size of $500 billion. The minimum bid rate for repos under the facility will be set initially at 25 basis points, somewhat above the general level of overnight interest rates. Counterparties for this facility will include primary dealers and will be expanded over time to include additional depository institutions. Under the FIMA repo facility, the Federal Reserve will enter into overnight repurchase agreements as needed with foreign official institutions against their holdings of Treasury securities maintained in custody at the Federal Reserve Bank of New York. The rate for this facility will be set initially at 25 basis points with a per counterparty limit of $60 billion. By creating a temporary source of dollar liquidity for FIMA account holders, the facility can help address pressures in global dollar funding markets that could otherwise affect financial market conditions in the United States
Что получается: - текущий объем RRP на балансе ФРС - около 1 трлн долларов. Это деньги, которые экономике не нужны, соответственно, SRF в условиях профицита ликвидности так же не востребован, и создается на будущее на случай, когда профицит сменится дефицитом; - FIMA - инструмент фондирования, который потребуется иностранным банкам в условиях оттока долларового капитала, что косвенным образом поддержит и корреспондирующие банки США.
Прочитайте оригинал, если нетяжело - интересно ваше мнение
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 лип, 2021 10:24, всього редагувалось 3 разів.
Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.
zРадио написав: Рекомендую быть более переборчивым с информацией
Напомнило мудрый анекдот от ДС, когда у рэбэ спрашивали о длине начнушки, которую следует надеть в первую брачную ночь, ответ был -не имеет значения, итог будет одинаков. Так и тут, напоминает сберкассу совка, люди жили впроголодь, но несли на книжки, чтобы жить хорошо, но когда-то потом. Так и ФРС разводит всех как котят, будем делать наши фантики дороже, но когда-то потом, а за последние 13 лет придумав столько куе, что все монетаристы перевернулись в гробах со стонами: а что так можно было?(( За графиками не видно смысла... Немецкая пословица гласит: смотри на дела, а не на слова. Да и как амеры выходили после войны от кабалы долгов и соотношения госдолгов к ВВП выше 100%, правильно - инфляцией. Сейчас будет по-другому? Да любой ребёнок скажет "дядя что ты куришь"((
somilitark написав:Напомнило мудрый анекдот от ДС, когда у рэбэ спрашивали о длине начнушки, которую следует надеть в первую брачную ночь, ответ был -не имеет значения, итог будет одинаков. Так и тут, напоминает сберкассу совка, люди жили впроголодь, но несли на книжки, чтобы жить хорошо, но когда-то потом. Так и ФРС разводит всех как котят, будем делать наши фантики дороже, но когда-то потом, а за последние 13 лет придумав столько куе, что все монетаристы перевернулись в гробах со стонами: а что так можно было?(( За графиками не видно смысла... Немецкая пословица гласит: смотри на дела, а не на слова. Да и как амеры выходили после войны от кабалы долгов и соотношения госдолгов к ВВП выше 100%, правильно - инфляцией. Сейчас будет по-другому? Да любой ребёнок скажет "дядя что ты куришь"((
У ФРС, конечно, своя игра, но все же динамика валютной пары гривна-доллар, появившейся в 1996-м, говорит сама за себя. Если запамятовали, то начиналось все с 1,75...
А насчет длительности нынешнего QE - давайте дождемся развязки. Желательно, без эмоций и перехода на личности. Я не знаю никого на ветке, кто бы ждал дорогого доллара уже сегодня