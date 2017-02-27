Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, развернулись и вернулись на уровень открытия. После этого снова развернулись и начали очень плавное снижение. До 12 опустились на 2 копейки. В мире доллар вчера вечером резко обвалился, а после перешел к более плавному снижению, которое продолжается до сих пор. Таким дешевым доллар не был уже месяц. Гривна на это движение почти не отреагировала, падаем вместе с долларом. Такой компанией можно гордиться. Справочный курс встретили котировками 26.8800 - 26.9000, что на 2 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил скромные 20 млн. Остатки на коррсчетах немного сократились. Доходы казначейства и небольшое увеличение объема суточных сертификатов перевесили еще более скромные инкассацию с интервенцией.
Во вторник объем МБ подскочил с 442.2 до 806.7 млн. Чистый спрос составил около 730 млн. Впечатляет! Это максимальное значение с июня прошлого года. Клиентские обороты тоже выросли, причем предложение выросло в большей мере, увеличив и без того неприличный отрыв.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
zРадио написав:У ФРС, конечно, своя игра, но все же динамика валютной пары гривна-доллар, появившейся в 1996-м, говорит сама за себя. Если запамятовали, то начиналось все с 1,75...
А насчет длительности нынешнего QE - давайте дождемся развязки. Желательно, без эмоций и перехода на личности. Я не знаю никого на ветке, кто бы ждал дорогого доллара уже сегодня
Синхронное обесценивание валют - наиболее вероятный сценарий
Для гривны - это обычное состояние, для доллара - билет в один конец. Если не вернуть реальную доходность американского долга в позитивную зону (текущая доходность минус текущая инфляция), то резервному статусу доллара - конец. Я не вижу ни одной причины, по которой в ФРС решились бы стрелять себе в голову. На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг