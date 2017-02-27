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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8034803580368037
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.07.2021..................26,8965
Доллар прибавил более 3 копеек.

МКГ*............7.1698............7.1385...........-0.44%

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, развернулись и вернулись на уровень открытия. После этого снова развернулись и начали очень плавное снижение. До 12 опустились на 2 копейки.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, а после перешел к более плавному снижению, которое продолжается до сих пор. Таким дешевым доллар не был уже месяц. Гривна на это движение почти не отреагировала, падаем вместе с долларом. Такой компанией можно гордиться.
Справочный курс встретили котировками 26.8800 - 26.9000, что на 2 копейки ниже открытия.

НБУ вчера купил скромные 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Доходы казначейства и небольшое увеличение объема суточных сертификатов перевесили еще более скромные инкассацию с интервенцией.

Во вторник объем МБ подскочил с 442.2 до 806.7 млн. Чистый спрос составил около 730 млн. Впечатляет! Это максимальное значение с июня прошлого года. Клиентские обороты тоже выросли, причем предложение выросло в большей мере, увеличив и без того неприличный отрыв.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Синхронное обесценивание валют - наиболее вероятный сценарий
обесценивание к чему, к северокорейской воне? если гривну и доллар обесценить на одинаковые 10% курс останется прежним.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:25

  zРадио написав:
У ФРС, конечно, своя игра, но все же динамика валютной пары гривна-доллар, появившейся в 1996-м, говорит сама за себя. Если запамятовали, то начиналось все с 1,75...

А насчет длительности нынешнего QE - давайте дождемся развязки. Желательно, без эмоций и перехода на личности. Я не знаю никого на ветке, кто бы ждал дорогого доллара уже сегодня

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... hryvnya_20
освежил у себя в памяти ...Что произошло с гривной за 20 лет....
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:35

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Синхронное обесценивание валют - наиболее вероятный сценарий
обесценивание к чему, к северокорейской воне? если гривну и доллар обесценить на одинаковые 10% курс останется прежним.

к товарам и услугам
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:45

  Zebra написав:
  zРадио написав:У ФРС, конечно, своя игра, но все же динамика валютной пары гривна-доллар, появившейся в 1996-м, говорит сама за себя. Если запамятовали, то начиналось все с 1,75...

А насчет длительности нынешнего QE - давайте дождемся развязки. Желательно, без эмоций и перехода на личности. Я не знаю никого на ветке, кто бы ждал дорогого доллара уже сегодня

Синхронное обесценивание валют - наиболее вероятный сценарий


Для гривны - это обычное состояние, для доллара - билет в один конец. Если не вернуть реальную доходность американского долга в позитивную зону (текущая доходность минус текущая инфляция), то резервному статусу доллара - конец. Я не вижу ни одной причины, по которой в ФРС решились бы стрелять себе в голову. На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:46

  sani_2012 написав:Подскажите , а когда usd/uah грохнится в плинтус ???

26.86

*Відправлено з Чату
sani_2012
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  #<1 ... 8034803580368037
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