Додано: Чет 29 лип, 2021 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.07.2021..................26,8965

Доллар прибавил более 3 копеек.



МКГ*............7.1698............7.1385...........-0.44%



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, развернулись и вернулись на уровень открытия. После этого снова развернулись и начали очень плавное снижение. До 12 опустились на 2 копейки.

В мире доллар вчера вечером резко обвалился, а после перешел к более плавному снижению, которое продолжается до сих пор. Таким дешевым доллар не был уже месяц. Гривна на это движение почти не отреагировала, падаем вместе с долларом. Такой компанией можно гордиться.

Справочный курс встретили котировками 26.8800 - 26.9000, что на 2 копейки ниже открытия.



НБУ вчера купил скромные 20 млн.

Остатки на коррсчетах немного сократились. Доходы казначейства и небольшое увеличение объема суточных сертификатов перевесили еще более скромные инкассацию с интервенцией.



Во вторник объем МБ подскочил с 442.2 до 806.7 млн. Чистый спрос составил около 730 млн. Впечатляет! Это максимальное значение с июня прошлого года. Клиентские обороты тоже выросли, причем предложение выросло в большей мере, увеличив и без того неприличный отрыв.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.