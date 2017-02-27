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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8035803680378038
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг
тут сомнений нет вопрос готовности центробанков и глубины падения.
vitaliian
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