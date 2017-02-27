|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10
zРадио написав:
На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг
тут сомнений нет вопрос готовности центробанков и глубины падения.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8020
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1456 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7581
|2754074
|
Чет 29 лип, 2021 13:10
kreuz
|
|26787
|4692746
|
|
|966
|730395
|