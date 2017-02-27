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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8035803680378038
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг
тут сомнений нет вопрос готовности центробанков и глубины падения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29

  Amat написав:Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…

лично я жду 16-19 августа 2021 г. :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29

  GDV29 написав:
  Amat написав:Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…

лично я жду 16-19 августа 2021 г. :)

Новый путч?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34

  Investor_K написав:
  GDV29 написав:
  Amat написав:Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…

лично я жду 16-19 августа 2021 г. :)

Новый путч?

:) Валютный путч) Только будет потом дилема: покупать зеленый в период оплаты налога на прибыль за 2 квартал 2021 г. (до 20 августа по сроку)- или ждать новых низов в сентябре, а может и позже, из-за благоприятной ценовой мировой конъюнктуры на зерновые и другие экспортные товары.
Внутренние чувство подсказывает,даже не стоит рыпатья с покупкой доллара до 16-19 августа 2021 г., а дальше мониторить ситуацию тщательнее на валютном рынке
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Внутренние чувство подсказывает,даже не стоит рыпатья с покупкой доллара до 16-19 августа
нарот привык что к осени доллар даражает, а это весомый фактор на повышение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:12

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?

вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.


Онистрат рассказал как нерезы сливали валюту 27го под аукцион, но не смотря на то, что НБУ ставку на 0,5% поднял, Минфин оставил ставки ОВГЗ на прежнем уровнем (чуть поднял на годовые) и вот 3 млрд и нерезы (недовольные этим) не стали закупать ОВГЗ

не думаю, что на след неделе резко вниз (или вверх)...посмотрим на вторник и какой будет аукцион
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Минфин оставил ставки ОВГЗ на прежнем уровне
блефует.
vitaliian
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