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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10
zРадио написав:
На 80-90% уверен, что "гонка эмиссий" завершится обвалом слабых валют по сценарию, схожему с Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 гг
тут сомнений нет вопрос готовности центробанков и глубины падения.
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vitaliian
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
Amat написав:
Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…
лично я жду 16-19 августа 2021 г.
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GDV29
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
GDV29 написав: Amat написав:
Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…
лично я жду 16-19 августа 2021 г.
Новый путч?
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Investor_K
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34
Investor_K написав: GDV29 написав: Amat написав:
Что там на МБ?
Хочу ещё чуть чуть купить.
Думаю, стоит брать по 26,95 или подождать «послеобеда»…
лично я жду 16-19 августа 2021 г.
Новый путч?
Валютный путч) Только будет потом дилема: покупать зеленый в период оплаты налога на прибыль за 2 квартал 2021 г. (до 20 августа по сроку)- или ждать новых низов в сентябре, а может и позже, из-за благоприятной ценовой мировой конъюнктуры на зерновые и другие экспортные товары.
Внутренние чувство подсказывает,даже не стоит рыпатья с покупкой доллара до 16-19 августа 2021 г., а дальше мониторить ситуацию тщательнее на валютном рынке
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GDV29
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:43
GDV29 написав:
Внутренние чувство подсказывает,даже не стоит рыпатья с покупкой доллара до 16-19 августа
нарот привык что к осени доллар даражает, а это весомый фактор на повышение.
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vitaliian
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:12
vitaliian написав: Investor_K написав:
Это вчера был разворот или спекулятивный отскок?
вчера высадили нервных кто ждал дна и решив что уже дно побежал на валютой. С повышением учетной ставки ожидаемого осеннего разворота может и не быть, лучше получать 10% годовых при стабильном курсе чем 0% сидя в твердой валюте. Вижу очередь нерезов в кассу овгз. Против гривны играют высокая цена на газ и инфляция.
Онистрат рассказал как нерезы сливали валюту 27го под аукцион, но не смотря на то, что НБУ ставку на 0,5% поднял, Минфин оставил ставки ОВГЗ на прежнем уровнем (чуть поднял на годовые) и вот 3 млрд и нерезы (недовольные этим) не стали закупать ОВГЗ
не думаю, что на след неделе резко вниз (или вверх)...посмотрим на вторник и какой будет аукцион
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prodigy
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:17
prodigy написав:
Минфин оставил ставки ОВГЗ на прежнем уровне
блефует.
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vitaliian
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