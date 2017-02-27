тут сомнений нет вопрос готовности центробанков и глубины падения.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34
Валютный путч) Только будет потом дилема: покупать зеленый в период оплаты налога на прибыль за 2 квартал 2021 г. (до 20 августа по сроку)- или ждать новых низов в сентябре, а может и позже, из-за благоприятной ценовой мировой конъюнктуры на зерновые и другие экспортные товары.
Внутренние чувство подсказывает,даже не стоит рыпатья с покупкой доллара до 16-19 августа 2021 г., а дальше мониторить ситуацию тщательнее на валютном рынке
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:12
Онистрат рассказал как нерезы сливали валюту 27го под аукцион, но не смотря на то, что НБУ ставку на 0,5% поднял, Минфин оставил ставки ОВГЗ на прежнем уровнем (чуть поднял на годовые) и вот 3 млрд и нерезы (недовольные этим) не стали закупать ОВГЗ
не думаю, что на след неделе резко вниз (или вверх)...посмотрим на вторник и какой будет аукцион
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.07.2021.............30.07.2021
дата розрахунку................28.07.2021..............29.07.2021
Євро...................................31,7021...................31,9239...+0.7%
Долар США........................26,8628...................26,8867...+0.09%
После полудня гривна копейку отыграла.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, развернулись и вернулись на уровень открытия. После этого снова развернулись и начали очень плавное снижение. До 12 опустились на 2 копейки.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, а после перешел к более плавному снижению, которое продолжается до сих пор. Таким дешевым доллар не был уже месяц. Гривна на это движение почти не отреагировала, падаем вместе с долларом. Такой компанией можно гордиться.
Справочный курс встретили котировками 26.8800 - 26.9000, что на 2 копейки ниже открытия.
До обеда опустились на 1.5 копейки. После обеда опустились еще на копейку, сделали паузу и около 15 приподнялись на полкопейки.
В мире доллар продолжает плавное снижение.
Официальный курс встретили котировками 26.8600 - 26.8800. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Курс весь день падал, но не удалось даже отыграть вчерашний послеобеденный рост, не говоря уже об ослаблении доллара. Укреплением гривны это по-прежнему не выглядит.
Этот день в истории:
2020 - 27.6867 (+0) -80
2019 - 25.2526 (-18) +163
2018 - 26.7615 (+11)
2017 - 25.9156 (+1)
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:45
Инфляция в Германии бьет рекорды 25-летней давности - 3,8% год в году
Основной вклад - энергоносители и продовольствие. Газ с поставкой в сентябре в Северной Европе, кстати, сегодня тоже поставил рекорд в 500 долларов за 1000 кубов (40 евро/МВтг):
PS: приехала первая оценка ВВП США за 2-й кв. - рост на 6,5% против ожиданий 8,5%
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