Додано: Чет 29 лип, 2021 15:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................29.07.2021.............30.07.2021

дата розрахунку................28.07.2021..............29.07.2021

Євро...................................31,7021...................31,9239... +0.7%

Долар США........................26,8628...................26,8867...+0.09%

После полудня гривна копейку отыграла.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки, развернулись и вернулись на уровень открытия. После этого снова развернулись и начали очень плавное снижение. До 12 опустились на 2 копейки.

В мире доллар вчера вечером резко обвалился, а после перешел к более плавному снижению, которое продолжается до сих пор. Таким дешевым доллар не был уже месяц. Гривна на это движение почти не отреагировала, падаем вместе с долларом. Такой компанией можно гордиться.

Справочный курс встретили котировками 26.8800 - 26.9000, что на 2 копейки ниже открытия.

До обеда опустились на 1.5 копейки. После обеда опустились еще на копейку, сделали паузу и около 15 приподнялись на полкопейки.

В мире доллар продолжает плавное снижение.

Официальный курс встретили котировками 26.8600 - 26.8800. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Курс весь день падал, но не удалось даже отыграть вчерашний послеобеденный рост, не говоря уже об ослаблении доллара. Укреплением гривны это по-прежнему не выглядит.



Этот день в истории:

2020 - 27.6867 (+0) -80

2019 - 25.2526 (-18) +163



2018 - 26.7615 (+11)

2017 - 25.9156 (+1)